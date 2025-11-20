Market Closing Update : भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद, सेंसेक्स 513 अंक उछला

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। बाजार में चौतरफा तेजी देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 513.45 अंक या 0.61 प्रतिशत की बढ़त के साथ 85,186.47 और निफ्टी 142.60 अंक या 0.55 प्रतिशत की तेजी के साथ 26,052.65 पर बंद हुआ।

बाजार की तेजी का नेतृत्व आईटी शेयरों ने किया। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.97 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी पीएसयू बैंक 1.16 प्रतिशत, निफ्टी कंजप्शन 0.40 प्रतिशत और निफ्टी हेल्थकेयर 0.48 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ। दूसरी तरफ निफ्टी एनर्जी 0.25 प्रतिशत, निफ्टी कमोडिटीज 0.38 प्रतिशत और निफ्टी पीएसई 0.35 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ।

मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में मिलाजुला कारोबार हुआ। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 127.05 अंक या 0.21 प्रतिशत की बढ़त के साथ 60,949.05 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 78.80 अंक या 0.43 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 18,075.95 पर था।

सेंसेक्स पैक में एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, एचयूएल, सन फार्मा, टाइटन, एसबीआई, टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, एमएंडएम, कोटक महिंद्रा, बीईएल, भारती एयरटेल, एलएंडटी, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड और एचडीएफसी बैंक गेनर्स थे। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, आईटीसी, ट्रेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट लूजर्स थे।

बाजार के जानकारों ने कहा कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री की ओर से भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सकारात्मक कमेंट ने बाजार में जोश भरने का काम किया है। लार्जकैप ने स्मॉलकैप और मिडकैप से अच्छा प्रदर्शन किया है। फेड की ओर से ब्याज दरों में कमी की संभावना ने आईटी शेयरों में तेजी को बढ़ाने का काम किया है। निवेशकों का ध्यान अब एफओएमसी मिनट्स और अन्य ग्लोबल आर्थिक संकेतों पर होगा।

वैश्विक बाजारों से मिलेजुले संकेतों के कारण भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सपाट हुई। सुबह 9:28 पर सेंसेक्स 29 अंक की मामूली तेजी के साथ 84,702 और निफ्टी 2 अंक की बढ़त के साथ 25,911 पर था।

--आईएएनएस