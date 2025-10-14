अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

Sensex Today : हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 189 अंक की बढ़त के साथ कर रहा कारोबार

सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी, आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में बढ़त
Oct 14, 2025, 05:32 AM
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को हरे निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में आईटी और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में खरीदारी देखी जा रही है।

सुबह करीब 9.28 बजे, सेंसेक्स 189.95 अंक या 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,517 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 67 अंक या 0.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,294.35 पर कारोबार कर रहा था।

ब्रॉडकैप सूचकांकों में, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.35 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.47 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

सेक्टोरल फ्रंट पर निफ्टी आईटी 0.93 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 0.28 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी 0.12 प्रतिशत, निफ्टी मेटल 0.93 प्रतिशत और निफ्टी रियलिटी 0.20 प्रतिशत की बढ़त में थे। निफ्टी ऑटो 0.10 प्रतिशत, निफ्टी पीएसयू बैंक 0.47 प्रतिशत, निफ्टी फार्मा 0.30 प्रतिशत और निफ्टी मीडिया 0.02 प्रतिशत की गिरावट में कारोबार कर रहे थे।

बाजार जानकारों ने कहा, "पिछले एक वर्ष के बाजार प्रदर्शन से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लार्ज कैप का प्रदर्शन बेहतर रहा (निफ्टी 1.05 प्रतिशत ऊपर) और स्मॉल कैप का प्रदर्शन कम रहा (निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 4.77 प्रतिशत नीचे)। पीएसयू बैंकों का प्रदर्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा (निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 16.77 प्रतिशत ऊपर) और आईटी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा (निफ्टी आईटी 16.5 प्रतिशत नीचे)।"

उन्होंने आगे कहा, "इन रुझानों में एक सामान्य विशेषता मूल्यांकन है। आईटी स्टॉक, विशेष रूप से लार्ज कैप को बाजार द्वारा अधिक मूल्यवान माना जाता है क्योंकि वे कई प्रतिकूल परिस्थितियों और कुछ मजबूत संरचनात्मक मुद्दों का सामना कर रहे हैं।"

जानकारों ने बताया कि दूसरी ओर, पीएसयू स्टॉक अच्छे विकास और मजबूत बैलेंस शीट के बावजूद बहुत कम मूल्यांकन पर कारोबार कर रहे हैं। मूल्यांकन में इस विसंगति को बाजार द्वारा ठीक कर दिया गया है। यह रुझान जारी रहने की संभावना है।

इस बीच, सेंसेक्स पैक में एचसीएल टेक, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, इंफोसिस और बीईएल टॉप गेनर्स थे। वहीं, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, एसबीआई और टाइटन टॉप लूजर्स थे।

अमेरिकी मार्केट में पिछले ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोंस 1.29 प्रतिशत या 587.98 अंक की बढ़त के साथ 46,067.58 पर बंद हुआ। वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 102.21 अंक या 1.56 प्रतिशत की तेजी के साथ 6,654.72 और नैस्डेक 490.18 अंक या 2.21 प्रतिशत की तेजी के साथ 22,694.61 पर हरे निशान में बंद हुआ।

एशियाई बाजार सुबह के कारोबार में मिलेजुले रहे। चीन का शंघाई इंडेक्स 0.21 प्रतिशत की बढ़त में रहा। जापान का निक्केई 1.43 प्रतिशत की गिरावट में रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.60 प्रतिशत की बढ़त में कारोबार कर रहा था, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.54 प्रतिशत की गिरावट में रहा।

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 13 अक्टूबर को शुद्ध विक्रेता रहे और उन्होंने 240.10 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 2,333.42 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।

 

 

 

