अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

Indian Stocks : बिहार में एनडीए को बढ़त का असर! भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद

एनडीए की बढ़त से बाजार में तेजी, सेंसेक्स-निफ्टी हरे निशान पर
Nov 14, 2025, 02:26 PM
बिहार में एनडीए को बढ़त का असर! भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 84.11 अंक या 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,562.78 और निफ्टी 30.90 अंक या 0.12 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,910.05 पर था।

वैश्विक बाजारों के नकारात्मक रहने के बाद भारतीय बाजार में तेजी की वजह बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों में एनडीए की बढ़त के माना जा रहा है।

तेजी का नेतृत्व सरकारी बैंकिंग शेयरों ने किया। निफ्टी पीएसयू बैंक 1.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी फार्मा 0.59 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी 0.57 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 0.35 प्रतिशत, निफ्टी एनर्जी 0.20 प्रतिशत और निफ्टी इन्फ्रा 0.19 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ।

दूसरी तरफ निफ्टी ऑटो 0.52 प्रतिशत, निफ्ट आईटी 1.03 प्रतिशत, निफ्टी मेटल 0.89 प्रतिशत और निफ्टी कमोडिटी 0.29 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक इटरनल (जोमैटो), बीईएल, ट्रेंट, एक्सिस बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, एशियन पेंट्स, अदाणी पोर्ट्स, एचयूएल, आईटीसी, पावर ग्रिड और बजाज फिनसर्व गेनर्स थे। इन्फोसिस, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, एलएंडटी और एमएंडएम लूजर्स थे।

लार्जकैप के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 47 अंक की मामूली तेजी के साथ 60,739.20 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 68.85 अंक या 0.38 प्रतिशत की तेजी के साथ 18,252.50 पर बंद हुआ।

सेंट्रम ब्रोकिंग में टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च एनालिस्ट निलेश जैन ने कहा,"निफ्टी लगातार पांच कारोबारी सत्र बढ़त के साथ बंद हुआ और हफ्ते को 25,900 के ऊपर समाप्त किया। अगर आने वाले समय में निफ्टी 26,000 के ऊपर निकलता है और यह 26,200 और फिर 26,500 तक जा सकता है।"

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी। सुबह 9:20 बजे सेंसेक्स 309 अंक या 0.37 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,182 और निफ्टी 91 अंक या 0.35 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,787 पर था।

--आईएएनएस

 

 

 

