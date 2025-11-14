Retail Sector India : भारत का रिटेल सेक्टर 2025 की तीसरी तिमाही में मजबूत मांग के साथ बढ़ रहा आगे

नई दिल्ली: भारत का रिटेल सेक्टर 2025 की तीसरी तिमाही में मजबूत मांग के साथ आगे बढ़ रहा है। इस सेक्टर ने देश के टॉप 7 शहरों में 3.2 मिलियन वर्ग फुट के ग्रॉस लीजिंग के साथ सालाना आधार पर 65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। यह जानकरी शुक्रवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।

कमर्शियल रियल एस्टेट फर्म जेएलएल इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि तीसरे तिमाही के ग्रॉस लीजिंग वॉल्यूम ने तिमाही आधार पर 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करवाई है।

दिल्ली-एनसीआर ने तीसरी तिमाही की लीजिंग में 35 प्रतिशत का योगदान दिया। यह वृद्धि दो न्यूली कंस्ट्रक्टेड मॉल्स के कारण दर्ज की गई।

इसके अलावा, इस तिमाही के दौरान भारत की लीजिंग ने इसके 9 महीनों की ग्रॉस लीजिंग को बढ़ाकर 8.9 मिलियन वर्ग फुट करने में योगदान दिया, जो कि 2024 के पूरे वर्ष के 110 प्रतिशत के बराबर रहा।

दिल्ली-एनसीआर और हैदाराबाद में 1.5 मिलियन वर्ग फुट के कुल नए सप्लाई इंफ्यूजन के साथ वे रिटेलर्स जो कम सप्लाई की वजह से अपने फुटप्रिंट का विस्तार करने के इंतजार में थे उन्होंने महत्वपूर्ण माइक्रो मार्केट में नए स्टोर ओपनिंग के साथ अपनी योजना आगे बढ़ाई।

तीसरी तिमाही की लीजिंग के लिए दिल्ली के बाद 12 प्रतिशत के साथ हैदराबाद का स्थान रहा। वहीं, मुंबई ने 0.6 मिलियन वर्ग फुट और बेंगलुरू ने 0.4 मिलियन वर्ग फुट के रिटेल स्पेस को टेक-अप किया।

रिलीज में दी गई जानकारी के अनुसार, सितंबर तिमाही के दौरान फैशन और अपैरल ने लीजिंग के 35 प्रतिशत को लेकर अपना योगदान दिया। इसके बाद 16 प्रतिशत शेयर के साथ फूड और बेवरेजेस का स्थान रहा। डेली नीड्स और ग्रॉसरी ने लीजिंग के 11 प्रतिशत को लेकर योगदान दिया।

जेएलएल के चीफ इकोनॉमिस्ट और रिसर्च एंड आरईआईएस इंडिया हेड डॉ. सामंतक दास ने कहा, "तीसरी तिमाही में सबसे अधिक मांग डेली नीड्स और ग्रॉसरी रिटेलर्स की ओर से देखी गई।"

रिलीज में कहा गया है कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड अपनी क्लिक एंड मोर्टार रणनीतियों में निवेश कर रहे हैं। इसी के साथ वे फैशन एंड अपैरल, ज्वैलरी, कॉस्टमैटिक्स एंड वेलनैस जैसी कैटेगरी में अपने फिजिकल स्टोर की उपलब्धता को तेजी से बढ़ा रहे हैं।

--आईएएनएस