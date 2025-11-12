अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

Retail CPI Data : भारत में खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में रिकॉर्ड निचले स्तर 0.25 प्रतिशत पर रही, खाद्य उत्पादों की कीमतें घटीं

अक्टूबर में महंगाई 0.25% पर, खाद्य कीमतों में भारी गिरावट
Nov 13, 2025, 07:10 AM
नई दिल्ली: भारत में खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में रिकॉर्ड 0.25 प्रतिशत के निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो कि सितंबर में 1.44 प्रतिशत थी। यह मौजूदा सीपीआई सीरीज में दर्ज की गई अब की सबसे कम महंगाई दर है। यह जानकारी सरकार की ओर से बुधवार को दी गई।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए डेटा में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई दर अक्टूबर में -0.25 प्रतिशत रही है, जबकि सितंबर में यह 1.07 प्रतिशत थी। वहीं, शहरी क्षेत्र में महंगाई दर 0.88 प्रतिशत रही है, जबकि सितंबर में यह 1.83 प्रतिशत थी।

खाद्य महंगाई दर अक्टूबर में -5.02 प्रतिशत रही है, जो दिखाता है कि खाद्य उत्पादों की कीमतें सालाना आधार पर कम हुई हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई दर अक्टूबर में -4.85 प्रतिशत रही है। इस दौरान शहरी क्षेत्रों में खाद्य महंगाई दर -5.18 प्रतिशत रही है।

मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हेडलाइन महंगाई दर और खाद्य महंगाई दर में गिरावट की वजह जीएसटी दरों में कमी आना, ऑयल, सब्जियों, फलों, अंडों, फुटवियर, अनाज और ट्रांसपोर्ट की कीमतें घटना है।

अक्टूबर में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में महंगाई दर अक्टूबर में 0.94 प्रतिशत रही है, जो कि सितंबर में 1.82 प्रतिशत थी।

फ्यूल एंव लाइट में महंगाई दर अक्टूबर में 1.98 प्रतिशत रही है, सितंबर में भी यह 1.98 प्रतिशत पर रही थी।

केंद्रीय गवर्नर ने वित्त वर्ष 26 (चालू वित्त वर्ष) के लिए रिटेल महंगाई दर के अनुमान को घटाकर 2.6 प्रतिशत कर दिया, जो कि अगस्त एमपीसी में 3.1 प्रतिशत पर था।

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए महंगाई दर के अनुमान को 2.1 प्रतिशत से घटाकर 1.8 प्रतिशत, तीसरी तिमाही के अनुमान को 3.1 प्रतिशत से घटाकर 1.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही के लिए 4 प्रतिशत कर दिया है।

आरबीआई ने अनुमान में आगे बताया कि वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में महंगाई 4.5 प्रतिशत रह सकती है।

--आईएएनएस

 

 

