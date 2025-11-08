अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

India New Zealand FTA : भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति की दिशा में जल्द आगे बढ़ेंगे दोनों पक्ष

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 10, 2025, 12:24 PM
भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति की दिशा में जल्द आगे बढ़ेंगे दोनों पक्ष

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूजीलैंड की अपनी पांच दिवसीय यात्रा संपन्न कर ली है। इसी के साथ, भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चौथे दौर की वार्ता ऑकलैंड और रोटोरुआ में पूरी हो चुकी है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शनिवार को दी गई जानकारी के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच पांच दिनों तक प्रोडक्टिव बातचीत हुई।

केंद्रीय मंत्री गोयल और उनके समकक्ष टॉड मैकक्ले ने न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान इस चौथे दौर की बातचीत को लेकर प्रगति की सराहना की। दोनों पक्षों की ओर से आधुनिक, व्यापक और भविष्य के लिए तैयार एफटीए की दिशा में काम की प्रतिबद्धता जताई गई है।

मंत्रालय के अनुसार, दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग और उत्पत्ति के नियमों सहित प्रमुख क्षेत्रों में विस्तृत चर्चा की।

दोनों पक्षों की ओर से इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हुए आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने और दोनों देशों के लिए फायदेमंद साझेदारी बनाने की प्रतिबद्धता जताई गई।

पीएम मोदी के नेतृत्व में देश वैश्विक समृद्धि और सुरक्षित सप्लाई चेन में योगदान देने वाली महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारियां स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक व्यापार 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो सालाना आधार पर 49 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शता है। वहीं, प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते से कृषि, फूड प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स, शिक्षा और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में अधिक संभावनाओं के द्वार खुलने की उम्मीद की जा रही है। इससे व्यवसायों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेंगे।

इसके अलावा, प्रस्तावित एफटीए से व्यापार प्रवाह में वृद्धि होगी और निवेश संबंध मजबूत होंगे। साथ ही, यह साझेदारी सप्लाई चेन को मजबूत करेगी और दोनों देशों के व्यवसायों को बेहतर पूर्वानुमान के अलावा बाजार पहुंच भी सुनिश्चित करेगी।

दोनों पक्षों की ओर से इंटर-सेशनल वर्क के जरिए सभी विषयों पर गहन चर्चा जारी रखने को लेकर सहमति व्यक्त की गई है। इसी के साथ दोनों देश भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर बहुत जल्द सहमति की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

 

--आईएएनएस

 

 

 

Related posts

Loading...

More from author

Loading...