Mall Operators Growth : भारत के मॉल ऑपरेटर्स को चालू वित्त वर्ष में 12-14 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि प्राप्त होने का अनुमान

क्रिसिल ने FY26 में मॉल ऑपरेटर्स की 12-14% रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान जताया
Nov 26, 2025, 04:51 PM
नई दिल्ली: भारत में मॉल ऑपरेटर्स को वित्त वर्ष 26 में 12-14 प्रतिशत का हेल्दी राजस्व वृद्धि प्राप्त करने का अनुमान है। यह जानकारी बुधवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई है।

क्रिसिल रेटिंग की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह राजस्व वृद्धि पिछले दो वित्त वर्ष में खरीदे गए मॉल की संख्या में वृद्धि, प्लान किए गए एडिशन और सालाना रेंटल में बढ़ोतरी की वजह से देखी गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन कारकों के साथ रेवेन्यू में डबल डिजिट में बढ़ोतरी के साथ अगले वित्त वर्ष में भी यह गति जारी रहने की संभावना रहेगी। साथ ही, हेल्दी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की वजह से लेवरेज कंट्रोल में रहेगा।

रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी रेट कट, निरंतर इकोनॉमिक ग्रोथ, कम महंगाई और ब्याज दर नॉर्मल से बेहतर साउथवेस्ट मॉनसून से उपभोग बढ़ने का अनुमान है।

बीते वित्त वर्ष में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 3.5 प्रतिशत से बढ़कर 93.5 प्रतिशत हो गई और अगले वित्त वर्ष में 94-95 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दो वित्त वर्ष में कमीशन किए गए या खरीदे गए मॉल में ऑपरेटर्स द्वारा ऑक्यूपेंसी को बढ़ाने से भी इसमे वृद्धि होगी।

क्रिसिल रेटिंग्स के डायरेक्टर गौतम शाही ने कहा, "ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रूट से ऐड किए गए एसेट्स बड़े मॉल डेवलपर्स और रीट्स के लिए ग्रोथ ड्राइवर रहे हैं। 2025 तक दो वित्त वर्ष में हमारे सैंपल सेट में मॉल ऑपरेटर्स ने टियर 2 शहरों में अपने रिटेल स्पेस को 3 मिलियन स्कायर फुट तक बढ़ाया है, जो कि उनके विकास और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी का हिस्सा था।"

उन्होंने आगे कहा कि 400बीपीएस तक की रेवेन्यू ग्रोथ प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त 4.5-5 मिलियन स्कायर फुट वित्त वर्ष 27 तक जोड़े जाने का अनुमान है।

क्रिसिल ने भारत के 11 टियर-1 और टियर-2 मॉल का एनालिसिस किया, जो कि भारत के एक तिहाई ग्रेड ए मॉल का हिस्सा बनाते हैं। क्रिसिल ने कहा कि बेहतर होती ऑक्यूपेंसी से रेंटल इनकम में निरंतर वृद्धि और हेल्दी बैलेंस शीट से क्रेडिट प्रोफाइल को स्टेबल रहेगी।

 

--आईएएनएस

 

 

 

 

 

