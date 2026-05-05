India LPG Supply Update : घरेलू एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग 99 प्रतिशत तक पहुंची, आपूर्ति सामान्य: केंद्र

नई दिल्ली: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि पश्चिम एशिया संकट के चलते आई बाधाओं के बावजूद घरेलू एलपीजी की सप्लाई सामान्य बनी हुई है। रविवार को कुकिंग गैस की ऑनलाइन बुकिंग बढ़कर 99 प्रतिशत तक पहुंच गई और किसी भी रिटेल डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर गैस खत्म होने की स्थिति (ड्राई-आउट) सामने नहीं आई है।

एक आधिकारिक बयान में मंत्रालय ने बताया कि उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे जाने वाले ऑथेंटिकेशन कोड के आधार पर होने वाली एलपीजी डिलीवरी बढ़कर करीब 94 प्रतिशत हो गई है, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर स्तर पर गैस की कालाबाजारी और डायवर्जन को रोकने में मदद मिल रही है।

1 अप्रैल से अब तक प्रवासी मजदूरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 5 किलोग्राम के छोटे एलपीजी सिलेंडरों की 23.58 लाख से अधिक बिक्री हो चुकी है।

मंत्रालय के अनुसार, अब तक लगभग 6.12 लाख पीएनजी कनेक्शनों में गैस की आपूर्ति शुरू की जा चुकी है और अतिरिक्त 2.67 लाख कनेक्शनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इसके साथ ही मार्च से अब तक करीब 6.79 लाख नए उपभोक्ताओं ने कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराया है।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम स्थिर बने हुए हैं। देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों—इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के पेट्रोल पंपों पर दोनों ईंधनों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए देश भर में कार्रवाई जारी है। रविवार को 1,570 से अधिक छापेमारी की गई।

बयान में आगे कहा गया है कि सरकारी तेल कंपनियों ने निरीक्षण को और सख्त करते हुए 349 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर जुर्माना लगाया है, जबकि 74 डिस्ट्रीब्यूटरशिप को रविवार तक निलंबित कर दिया गया है।

गुरुवार तक 43,760 से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने मायपीएनजीडी.इन वेबसाइट के माध्यम से अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किए हैं, जिससे गैस की मांग पर कुछ दबाव कम होने की उम्मीद है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आगे कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के बावजूद देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

मंत्रालय ने कहा कि नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी से बचें और अफवाहों पर ध्यान न दें। सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। एलपीजी उपभोक्ताओं से डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बुकिंग करने और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने से बचने का अनुरोध किया गया है।

मंत्रालय के अनुसार, सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है, जबकि घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से एलपीजी उत्पादन बढ़ाया गया है।

--आईएएनएस