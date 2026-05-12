अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारत के पास किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उर्वरक भंडार है: शीर्ष अधिकारी

मध्य पूर्व संकट के बावजूद भारत में उर्वरक आपूर्ति और भंडार मजबूत
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Dainik Hawk·
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May 12, 2026, 05:32 AM
भारत के पास किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उर्वरक भंडार है: शीर्ष अधिकारी

नई दिल्ली: उर्वरक विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को बताया कि मध्य पूर्व संकट के बीच भी भारत की उर्वरक सुरक्षा मजबूत और स्थिर बनी हुई है। सरकार ने घरेलू उत्पादन और आयात बढ़ाकर यह सुनिश्चित किया है कि सभी प्रमुख श्रेणियों में किसानों की जरूरतों से अधिक उर्वरक उपलब्ध रहे।

देश में वर्तमान में 199.65 लाख मीट्रिक टन का पर्याप्त भंडार है, जो मौसमी मांग के 51 प्रतिशत से अधिक को पूरा करता है। यह इस समय के सामान्य बफर स्तर (लगभग 33 प्रतिशत) से काफी अधिक है। उर्वरक विभाग की अतिरिक्त सचिव अपर्णा एस. शर्मा ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह बेहतर अग्रिम भंडारण और कुशल लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को दर्शाता है।

हाल ही में आए संकट के बाद, घरेलू उत्पादन और आयात में तेजी से वृद्धि की गई है, जिससे कुल उपलब्धता में लगभग 97 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि अकेले घरेलू उत्पादन का योगदान 76.78 एलएमटी था, जबकि भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने वाले आयात का हिस्सा 19.94 एलएमटी था।

उन्होंने कहा कि मांग चरम पर पहुंचने के दौरान किसी भी प्रकार की कमी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय उर्वरक कंपनियों ने 12 एलएमटी डीएपी, 4 एलएमटी टीएसपी और 3 एलएमटी अमोनियम सल्फेट के लिए संयुक्त वैश्विक निविदाएं शुरू की हैं। इसके अतिरिक्त, 5.36 एलएमटी अमोनिया और 5.94 एलएमटी सल्फर सहित कच्चे माल के लिए निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं।

सरकार ने यह भी पुष्टि की कि एसओएच के बाहर से प्राप्त लगभग 7 एलएमटी एनपीके के मई और जून के दौरान भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने की उम्मीद है।

किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है कि सरकार ने प्रमुख उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में कोई बदलाव नहीं किया है। उर्वरक विभाग यूरिया और फास्फोरस एवं पोटेशियम उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता की नियमित रूप से समीक्षा कर रहा है और आपूर्ति श्रृंखला में तरलता बनाए रखने के लिए साप्ताहिक आधार पर सब्सिडी बिलों का भुगतान कर रहा है।

उपलब्धता संबंधी चुनौतियों से निपटने और किसानों को बिना किसी रुकावट के किफायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह ने अब तक आठ बैठकें की हैं।

--आईएएनएस

 

 

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