अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

India Automobile Sales: मजबूत निर्यात और घरेलू सुधार के कारण भारत में टू-व्हीलर सेगमेंट का शानदार रहा प्रदर्शन : रिपोर्ट

अगस्त में ऑटो बिक्री 2.8% बढ़ी, टू-व्हीलर व ट्रैक्टर सेगमेंट ने किया दमदार प्रदर्शन
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 03, 2025, 04:41 PM
मजबूत निर्यात और घरेलू सुधार के कारण भारत में टू-व्हीलर सेगमेंट का शानदार रहा प्रदर्शन : रिपोर्ट

नई दिल्ली:  भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने अगस्त में खुदरा बिक्री में सालाना आधार पर 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जिसमें टू-व्हीलर सेगमेंट का प्रदर्शन भी अच्छा रहा। यह जानकारी बुधवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।

चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, टू-व्हीलर निर्माताओं ने मुख्य रूप से निर्यात और त्योहारी सीजन में डीलरों द्वारा स्टॉक बढ़ाने के कारण बिक्री में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

एसयूवी सेगमेंट की अच्छी मांग के कारण पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में 0.8 प्रतिशत का मामूली सुधार हुआ।

उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख करने से थ्री-व्हीलर की बिक्री में सालाना आधार पर 2.3 प्रतिशत की गिरावट आई।

आयशर मोटर्स ने सालाना आधार पर टू-व्हीलर की बिक्री में 54.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि टीवीएस मोटर ने प्रीमियम मोटरसाइकिलों की मजबूत मांग के कारण 30.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार के कारण हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि बजाज ऑटो में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जिसे 28.6 प्रतिशत की वृद्धि का समर्थन प्राप्त था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू बाजार में पीवी सेगमेंट की बिक्री धीमी रही क्योंकि डीलरों ने जीएसटी दरों में बदलाव की आशंका में कम स्टॉक रखा। इस सेगमेंट में सीएनजी की पहुंच भी बढ़ी है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने घरेलू शिपमेंट में सालाना आधार पर 9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की।

मारुति सुजुकी में 0.6 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, लेकिन मजबूत निर्यात से इसे समर्थन मिला।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण मांग के कारण कमर्शियल व्हीकल की बिक्री में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि ट्रैक्टरों की बिक्री में 29.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अशोक लेलैंड के नेतृत्व में सीवी इन्वेंट्री में गिरावट देखी गई।

केंद्र द्वारा दिवाली से पहले एंट्री लेवल पैसेंजर व्हीकल और टू-व्हीलर पर कर को घटाकर 18 प्रतिशत करने की भी उम्मीद है, जिससे वे अधिक किफायती हो जाएंगे।

वर्तमान में, कम्बशन इंजन पर आधारित सभी पैसेंजर व्हीकल पर 28 प्रतिशत जीएसटी और इंजन क्षमता, लंबाई और बॉडी प्रकार के आधार पर 1 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक का क्षतिपूर्ति उपकर लागू होता है।

 

 

tractor salesRetail Sales Growthpassenger vehiclesSUV DemandAutomobile Industry IndiaElectric vehiclesTwo-Wheeler Market

Related posts

Loading...

More from author

Loading...