इन्फोसिस का मुनाफा दूसरी तिमाही में 13 प्रतिशत बढ़कर 7,364 करोड़ रुपए हुआ

मुंबई, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। देश की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस का शुद्ध मुनाफा वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 13 प्रतिशत बढ़कर 7,364 करोड़ रुपए हो गया है। यह जानकारी कंपनी की ओर से गुरुवार को दी गई।

कंपनी ने पिछले वर्ष दूसरी तिमाही में 6,506 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। कंपनी के मुनाफी में तिमाही आधार पर 5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है और अप्रैल-जून तिमाही में यह 6,921 करोड़ रुपए था।

सितंबर तिमाही में इन्फोसिस की ऑपरेशंस से आय सालाना आधार पर 3,504 रुपए बढ़कर 44,490 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि इससे पिछले साल समान अवधि में 40,986 करोड़ रुपए थी।

बेंगलुरु के मुख्यालय वाली कंपनी ने अपने निवेशकों के लिए 23 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया था और इसके लिए रिकॉर्ड तिथि 27 अक्टूबर होगी।

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "बोर्ड ने 15-16 अक्टूबर को हुई अपनी बैठक में 23 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश को मंजूरी दी, जिसकी रिकॉर्ड तिथि 27 अक्टूबर, 2025 और भुगतान तिथि 7 नवंबर, 2025 तय की गई।"

कंपनी ने बताया कि तिमाही के दौरान, इन्फोसिस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, इन्फोसिस सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड ने टेल्स्ट्रा पर्पल प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें उसकी कुछ सहायक कंपनियां भी शामिल हैं, में 75 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी हासिल करने के लिए एक समझौता किया। यह कंपनी ऑस्ट्रेलिया की अग्रणी डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है।

कंपनी के एमडी और सीईओ सलिल पारेख ने कहा, "हमने लगातार दो तिमाहियों में मजबूत वृद्धि दर्ज की है, जो हमारी अच्छी बाजार स्थिति को दर्शाता है। दूसरी तिमाही में 67 प्रतिशत शुद्ध नए सौदों के साथ, हमें मिली मजबूत डील, इस माहौल में एआई से मूल्य प्रदान करने के लिए ग्राहकों की प्राथमिकताओं की हमारी गहरी समझ को दर्शाती है।"

