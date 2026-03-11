अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

ईरान संघर्ष से वैश्विक आपूर्ति पर असर, तेल की कीमतें 90 डॉलर के करीब

Mar 11, 2026, 03:57 AM

वॉशिंगटन, 10 मार्च (आईएएनएस)। तेल की कीमतें मंगलवार को लगभग 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहीं, क्योंकि ईरान से जुड़े युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में हलचल मचा दी, जिससे महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से आपूर्ति में लंबे समय तक रुकावट की आशंका बढ़ गई और अमेरिकी सांसदों ने बढ़ती ईंधन कीमतों को कम करने के लिए आपात उपाय प्रस्तावित किए।

सीएनबीसी और सएनएन के अनुसार, ब्रेंट क्रूड, जो वैश्विक मानक है, लगभग 91.94 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जबकि अमेरिकी क्रूड लगभग $88.87 पर था।

ऊर्जा बाजारों में तेजी से उतार-चढ़ाव आया क्योंकि संघर्ष स्ट्रेट ऑफ़ हॉर्मुज़ के माध्यम से टैंकर यातायात को खतरे में डाल रहा है। ईरान और ओमान के बीच यह संकीर्ण जलमार्ग खाड़ी के उत्पादकों जैसे सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात से दुनिया के बड़े हिस्से के कच्चे तेल के निर्यात को ले जाता है।

सऊदी अरामको के सीईओ आमिन नासेर ने चेतावनी दी कि अगर रुकावटें बनी रहती हैं, तो इसका वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर गंभीर प्रभाव हो सकता है।

नासेर ने सीएनबीसी के अनुसार कहा, “दुनिया के तेल बाजार के लिए इसका विनाशकारी परिणाम होगा, जबकि हमने पहले भी रुकावटें देखी हैं, यह क्षेत्र के तेल और गैस उद्योग के लिए अब तक का सबसे बड़ा संकट है।”

शुरुआत में, बाजार में तेजी आई क्योंकि डर था कि युद्ध स्ट्रेट के माध्यम से आपूर्ति को रोक सकता है। तेल की कीमतें सप्ताह की शुरुआत में 120 डॉलर के करीब पहुंच गईं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यह कहने के बाद कि संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है, कीमतें थोड़ी गिर गईं।

ट्रंप ने सीएनएन में दिए एक फोन इंटरव्यू में कहा, “मुझे लगता है कि युद्ध लगभग पूरा हो गया है।''

हालांकि, व्यापक दृष्टिकोण अभी भी अनिश्चित है। विश्लेषकों का कहना है कि अस्थायी रुकावटें भी वैश्विक ऊर्जा संकट को जन्म दे सकती हैं।

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि स्ट्रेट ऑफ़ हॉर्मुज़ के माध्यम से शिपिंग में हमले के डर के कारण तेज़ी से गिरावट आई, जो दशकों में वैश्विक तेल प्रवाह के लिए सबसे गंभीर खतरा बताई गई। संघर्ष ने कच्चे तेल के बाजारों में अस्थिरता पैदा की है और अगर रुकावटें बनी रहती हैं, तो तेल की कीमतें और भी अधिक बढ़ सकती हैं।

ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी कि यदि वे इस जलमार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भारी जवाब मिलेगा।

ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा, “अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ़ हॉर्मुज़ में तेल के प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है, तो उसे अमेरिका से बीस गुना अधिक कड़ा जवाब मिलेगा।”

संघर्ष का आर्थिक असर पहले से ही अमेरिका में दिखने लगा है, जहां पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी हैं।

इस बीच, अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कीमतों को कम करने के लिए कानून प्रस्तावित किया है।

सेनेटर मार्क केली और रिचर्ड ब्लूमेंथल, साथ ही प्रतिनिधि क्रिस पापास ने गैस प्राइस रिलीफ एक्ट पेश किया, जो संघीय पेट्रोल कर को अस्थायी रूप से निलंबित करेगा ताकि घरों पर दबाव कम हो सके।

प्रस्ताव के अनुसार, संघीय पेट्रोल कर (18.4 सेंट प्रति गैलन) को 1 अक्टूबर 2026 तक निलंबित किया जाएगा, ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजारों की अस्थिरता के दौरान मोटर चालकों के लिए कीमतें कम हो सकें।

केली ने कहा, “संघीय पेट्रोल कर को निलंबित करने से कीमतें कम होंगी और परिवारों को जरूरी राहत मिलेगी।”

प्रस्ताव के तहत, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ईंधन की कीमतों की निगरानी करेगा ताकि तेल कंपनियां कर में बचत सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं, न कि इसे अपने मुनाफे में जोड़ें।

ऊर्जा विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे नीति कदम अस्थायी राहत तो दे सकते हैं, लेकिन अगर मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ता है, तो ये वैश्विक बाजार के झटकों को पूरी तरह से नहीं रोक पाएंगे।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी

