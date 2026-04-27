ईरान का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुला, खाड़ी देशों से भारत आ रही और भी उड़ानें

नई दिल्ली, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। विदेश मंत्रालय ने रविवार को बताया कि ईरान का हवाई क्षेत्र कार्गो और चार्टर्ड उड़ानों के लिए आंशिक रूप से खुला है, लेकिन भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे इस देश की यात्रा करने से बचें, और जो लोग पहले से ही वहां मौजूद हैं, उनसे आग्रह किया जाता है कि वे दूतावास की मदद से जमीनी सीमा के रास्ते वहां से निकल जाएं।

बयान में कहा गया है कि अब तक, तेहरान में भारतीय दूतावास ने जमीनी सीमा मार्गों के जरिए 2,445 भारतीय नागरिकों को ईरान से बाहर निकालने में मदद की है।

इजरायल का हवाई क्षेत्र खुला है और इस क्षेत्र के गंतव्यों के लिए सीमित उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं, जिनका इस्तेमाल भारत की आगे की यात्रा के लिए किया जा सकता है।

यूएई में, एयरलाइंस परिचालन और सुरक्षा संबंधी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए सीमित कमर्शियल उड़ानें जारी रखे हुए हैं। रविवार को यूएई और भारत के बीच लगभग 110 उड़ानों की उम्मीद है।

सऊदी अरब और ओमान के अलग-अलग हवाई अड्डों से भारत के गंतव्यों के लिए उड़ानें जारी हैं। कतर का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुला होने के कारण, कतर एयरवेज भी भारत के अलग-अलग गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित कर रही है।

कुवैत का हवाई क्षेत्र खुला है। जजीरा एयरवेज और कुवैत एयरवेज ने कुवैत से भारत के लिए सीमित उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं। बहरीन का हवाई क्षेत्र भी खुला है और गल्फ एयर बहरीन से भारत के अलग-अलग गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित कर रही है।

इसके अलावा, इराक का हवाई क्षेत्र खुला है, और इस क्षेत्र के गंतव्यों के लिए सीमित उड़ानें उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल भारत की आगे की यात्रा के लिए किया जा सकता है।

भारतीय मिशन इस क्षेत्र में भारतीय समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, जिसमें विभिन्न संघ, संगठन, पेशेवर समूह, भारतीय कंपनियां और अन्य हितधारक शामिल हैं।

भारतीय मिशन इस क्षेत्र में जहाजों पर मौजूद भारतीय चालक दल के सदस्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय अधिकारियों और एजेंसियों के साथ समन्वय, कांसुलर सहायता प्रदान करना और भारत वापसी के अनुरोधों को सुविधाजनक बनाना शामिल है।

28 फरवरी से अब तक, इस क्षेत्र से लगभग 12 लाख 96 हजार यात्रियों ने भारत की यात्रा की है।

भारतीय मिशन और पोस्ट चौबीसों घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं और भारतीय नागरिकों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। वे स्थानीय सरकारों के साथ लगातार संपर्क में हैं।

बयान में कहा गया है कि नियमित रूप से अपडेट कंसल्टेशन जारी किए जा रहे हैं, जिनमें स्थानीय सरकारी दिशानिर्देशों, उड़ान और यात्रा की स्थितियों, कांसुलर सेवाओं और भारतीय समुदाय को सहायता प्रदान करने से जुड़े विभिन्न कल्याणकारी उपायों के बारे में जानकारी शामिल है।

--आईएएनएस

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