ईएसआई योजना में जून में 19.37 लाख नए कर्मचारियों ने कराया पंजीकरण

नई दिल्ली, 21 अगस्त (आईएएनएस)। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए अनंतिम पेरोल आंकड़ों के मुताबिक, इस साल जून में 19.37 लाख नए कर्मचारियों ने पंजीकरण कराया है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक, "जून में 34,762 नई संस्थानों को ईएसआई योजना के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया है, जिससे अधिक कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।"

आंकड़ों से मुताबिक, समीक्षा अवधि के दौरान पंजीकृत किए गए कुल 19.37 लाख कर्मचारियों में से 9.58 लाख कर्मचारी 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं, जो कुल पंजीकरण का लगभग 49.50 प्रतिशत है।

इसके अलावा, पेरोल डेटा का लिंग-वार विश्लेषण बताता है कि जून में महिला सदस्यों का शुद्ध नामांकन 4.13 लाख रहा है। इसके अलावा, जून के महीने में कुल 87 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों ने भी ईएसआई योजना के तहत पंजीकरण कराया है, जो समाज के हर वर्ग को इसका लाभ पहुंचाने के लिए ईएसआईसी की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करता है।

मंत्रालय ने आगे कहा, "पेरोल डेटा अनंतिम है क्योंकि डेटा सृजन एक सतत प्रक्रिया है।"

भारत में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है जिसे बीमारी, प्रसूति, विकलांगता और कार्यस्थल पर चोट लगने से मृत्यु की स्थिति में कर्मचारियों को वित्तीय और चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल भी प्रदान करती है।

यह योजना कारखानों और कुछ अन्य प्रतिष्ठानों, जिनमें दुकानें, होटल और शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं, पर लागू होती है, जहां कर्मचारियों की एक निश्चित संख्या होती है।

ईएसआई लाभों के लिए पंजीकृत कर्मचारियों की उच्च संख्या भी ऐसे समय में आई है जब ईपीएफओ ने इस वर्ष जून में 21.89 लाख सदस्यों की शुद्ध वृद्धि दर्ज की है, जो अप्रैल 2018 में पेरोल डेटा ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है।

--आईएएनएस

