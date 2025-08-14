इंडियन ऑयल का मुनाफा वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 83 प्रतिशत बढ़कर 6,808 करोड़ रुपए रहा

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने गुरुवार को वित्त वर्ष 26 की अप्रैल-जून अवधि के नतीजे पेश किए। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 83 प्रतिशत बढ़ा है।

कंपनी के द्वारा शेयर बाजार में दी गई जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 6,808.12 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 3,722.63 करोड़ रुपए से अधिक है।

हालांकि, यह आंकड़ा मार्च 2025 तिमाही में दर्ज 8,367.63 करोड़ रुपए के लाभ से कम था।

वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में परिचालन से राजस्व सालाना आधार पर केवल 0.9 प्रतिशत बढ़कर 2,21,849.02 करोड़ रुपए हो गया है, जो एक साल पहले समान अवधि में 2,19,864.34 करोड़ रुपए था।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का कुल व्यय 2,14,830.24 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 2,16,125.54 करोड़ रुपए था।

कंपनी के व्यय में प्रमुख योगदान उपभोग की गई सामग्री की लागत है, जो वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 1,09,450.8 करोड़ रुपए रही है। इस दौरान स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद पर 47,904.81 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वहीं, उत्पाद शुल्क 29,508.37 करोड़ रुपए और अन्य व्यय 13,031.67 करोड़ रुपए रहा है।

ईबीआईटीडीए पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 10,452.51 करोड़ रुपए से 32.5 प्रतिशत बढ़कर 13,850.66 करोड़ रुपए हो गया है।

कंपनी ने अपनी नियामकीय फाइलिंग में बताया कि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में परिचालन मार्जिन एक साल पहले के 2.91 प्रतिशत से बढ़कर 4.61 प्रतिशत हो गया, हालांकि पिछली तिमाही में यह 4.96 प्रतिशत से कम था।

वार्षिक लाभ में तेज वृद्धि के बावजूद, नतीजों के बाद आईओसी के शेयर की कीमत में गिरावट आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर शेयर 1.58 प्रतिशत गिरकर 140.15 रुपए पर बंद हुआ।

पिछले छह महीनों में आईओसी के शेयरों में 19.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन पिछले एक साल की तुलना में शेयर ने 14 प्रतिशत का घाटा दिया है।

--आईएएनएस

एबीएस/