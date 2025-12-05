इंडिगो संकट के बीच केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने किया कंट्रोल रूम का दौरा

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। बड़ी संख्या में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने पर सरकार कड़ी निगरानी रख रही है और यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का शुक्रवार को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने दौरा किया।

नागर विमानन मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर की गई एक पोस्ट में कहा कि केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू के निर्देशों के अनुसार, इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने और देरी से पैदा हुई इस अभूतपूर्व स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए मंत्रालय का कंट्रोल रूम लगातार काम कर रहा है।

सुबह केंद्रीय मंत्री ने कंट्रोल रूम का दौरा किया और सभी पक्षकारों के बीच निर्बाध संचार के लिए बनाए गए इस कंट्रोल रूम के कामकाज की समीक्षा की।

पोस्ट में बताया गया कि इस कंट्रोल रूम के जरिए यात्रियों को समय पर जानकारी देने पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

मंत्रालय ने कहा कि अलग-अलग टर्मिनलों पर फंसे यात्रियों की सुविधा के लिए और संसाधनों के सही इस्तेमाल के लिए सभी एयरपोर्ट्स से रियल-टाइम अपडेट्स पर नजर रखी जा रही है।

इसके साथ ही कंट्रोल रूम के जरिए सभी एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, एयरलाइन और एटीसी से डेटा एकत्रित किया जा रहा है और सभी एयरलाइन विशेषकर इंडिगो के साथ शेयर किया जा रहा है।

मंत्रालय ने आगे कहा कि सभी एयरपोर्ट्स पर परिचालन को सामान्य बनाने के लिए संसाधन जुटाने और समय पर सक्रिय कार्रवाई के लिए जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं।

इंडिगो संकट को देखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कुछ पायलट ड्यूटी नियमों में तत्काल प्रभाव से राहत का ऐलान किया है।

विमान नियामक ने इस बढ़ते संकट को नियंत्रित करने के लिए अब अपने ताजा नोटिफिकेशन में उस नियम में छूट देने की घोषणा की है, जिसमें एयरलाइनों को पायलट के साप्ताहिक आराम के साथ छुट्टी को जोड़ने से रोक दिया गया था।

नए नोटिफिकेशन में डीजीसीए ने कहा कि मौजूदा समय में कई एयरलाइन के परिचालन में आ रही परेशानियों एवं समस्याओं के देखते हुए और ऑपरेशंस में निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रावधान के रिव्यू को जरूरी समझा गया है।

नियामक ने आगे कहा, "एयरलाइनों को पायलट के साप्ताहिक आराम के साथ छुट्टी को जोड़ने से रोकने के आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।"

