इंडिगो संकट: जम्मू और कश्मीर में 16 उड़ानें रद्द, यात्री परेशान

श्रीनगर, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। इंडिगो एयरलाइंस की सेवाओं में सोमवार को गड़बड़ी के कारण जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह प्रभावित हुए, जिसके चलते एयरलाइन की 16 उड़ानें रद्द कर दी गईं।

हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया, "सोमवार सुबह कई इंडिगो उड़ानों के रद्द होने के बाद श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई यातायात में लगातार गड़बड़ी देखी गई है। कुल 64 निर्धारित उड़ान संचालन होने थे, जिनमें 32 आगमन और 32 प्रस्थान थे, लेकिन इंडिगो ने दिन के लिए 36 संचालन की योजना बनाई थी। हालांकि, सोमवार सुबह 8 बजे तक ऑपरेशनल कारणों से 16 इंडिगो उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिनमें 8 आगमन और 8 प्रस्थान थीं।"

उन्होंने यह भी कहा कि किसी अन्य एयरलाइन से कोई रद्दीकरण की सूचना नहीं मिली है। बाकी निर्धारित सेवाओं के लिए फ्लाइट ऑपरेशन सामान्य रूप से जारी हैं।

इंडिगो उड़ानों के सैकड़ों यात्रियों को इस गड़बड़ी और बजट कैरियर के ऑपरेशन की संभावित बहाली के बारे में कोई जानकारी नहीं है। शुक्रवार को 1,000 से अधिक इंडिगो उड़ानें रद्द कर दी गईं, जो एक अभूतपूर्व संख्या थी।

जबकि रिपोर्टों से पता चलता है कि पायलटों के ड्यूटी के घंटों को सीमित करने वाले नए नियमों के कारण इंडिगो उड़ानें प्रभावित हुईं, इंडिगो प्रबंधन ने इस अराजकता के लिए कई अप्रत्याशित ऑपरेशनल चुनौतियों को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें मामूली तकनीकी गड़बड़ियां, सर्दियों के समय सारणी में बदलाव, भीड़भाड़ और मौसम शामिल हैं।

इंडिगो प्रबंधन ने कहा कि यह गड़बड़ी अस्थायी है और 10 दिसंबर तक ऑपरेशन सामान्य हो जाएंगे।

इंडिगो अधिकारियों ने कहा, "इंडिगो सेवाओं में सुधार करने और पिछले दिन लगभग 1,500 उड़ानों के बाद आज 1,650 उड़ानें संचालित करने की उम्मीद है।"

एयरलाइन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इंडिगो 'उड़ान में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कारणों की असल वजह का विश्लेषण' करेगा।

डीजीसीए ने पहले ही सीईओ पीटर एल्बर्स को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। अपने नोटिस में, डीजीसीए ने कहा कि एल्बर्स विश्वसनीय संचालन के लिए समय पर व्यवस्था सुनिश्चित करने और यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के अपने कर्तव्य में विफल रहे।

