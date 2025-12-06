अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

इंडिगो ने 12 उड़ानें रद्द कीं, केरल एयरपोर्ट पर फंसे सैकड़ों यात्री

Dec 06, 2025, 02:36 PM
कोच्चि, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। इंडिगो ने शनिवार को भी 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दीं, जिससे केरल में सैकड़ों यात्रियों की यात्रा की योजना बाधित हुई, जिनमें मरीज और सबरीमाला तीर्थयात्री शामिल हैं।

लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश भर में हुई रुकावट की वजह से शनिवार को तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कम से कम 12 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं।

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तिरुवनंतपुरम में इंटरनेशनल फ्लाइट्स और कोच्चि में तीन फ्लाइट्स समेत करीब नौ फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं। कई यात्रियों ने इंडिगो अधिकारियों के बुरे बर्ताव की शिकायत की और कहा कि रिफंड में कम से कम दो दिन लगेंगे, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई।

कोच्चि की रहने वाली और दिल की मरीज मार्गरेट कोच्चि एयरपोर्ट पर 17 घंटे से ज्यादा समय तक फंसी रहीं। उन्होंने शनिवार को कहा कि एयरलाइन ने यूएस जाने वाली फ्लाइट को कैंसल होने की जानकारी देने की उनकी अपील का अभी तक जवाब नहीं दिया है।

उन्हें शुक्रवार को कोच्चि से यूएस जाना था। यूएस के लिए उनकी ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट शुक्रवार रात को मुंबई से तय थी और इंडिगो ब्रिटिश एयरवेज की अरेंज की हुई कनेक्टिंग फ्लाइट थी।

मार्गरेट ने बताया कि ब्रिटिश एयरवेज दूसरा इंतजाम तभी कर सकता है जब इंडिगो उन्हें कैंसलेशन के बारे में बताए।

उन्होंने कहा कि यह डिले दिखा रहा है, कैंसल नहीं। ऐसे में ब्रिटिश एयरवेज कोई दूसरा इंतजाम नहीं कर सका। इंडिगो अधिकारियों ने मुझे आज सुबह कैंसलेशन के बारे में बताया और कहा कि ब्रिटिश एयरवेज अगले कदम के लिए मुझसे संपर्क करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अभी तक एयरलाइन से उनकी कनेक्टिंग और यूएस फ्लाइट्स के बारे में कोई अपडेट नहीं मिला है।

तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर एक यात्री ने कहा कि उन्हें इंडिगो से कैंसलेशन की जानकारी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मिली। उन्होंने कहा कि मैं मुंबई होते हुए चंडीगढ़ जा रही हूं। एयरलाइन ने मुझे एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ही कैंसलेशन के बारे में बताया।

तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर एक 75 साल के यात्री ने कहा कि इंडिगो के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है और उनसे रिफंड लेने को कहा। यात्री ने यह भी कहा कि ऐसे मुश्किल समय में पैसेंजर के साथ अधिकारियों को इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए।

बता दें कि शनिवार को इंडिगो ने कथित तौर पर 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं, जिससे हवाई यात्रा का संकट और बढ़ गया, जबकि हजारों पैसेंजर देश भर के एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट्स का इंतजार करते हुए फंसे रहे।

यह रुकावट पिछले कुछ दिनों में इंडिगो द्वारा 1 हजार से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करने के ऐसे ही दौर के बाद आई है, जिससे पहले ही देश भर में यात्रा के शेड्यूल बिगड़ गए थे।

घरेलू यात्रा पर बढ़ते दबाव को देखते हुए, इंडियन रेलवे ने कुछ खास रूट्स पर एक्स्ट्रा कोच लगाने सहित कुछ समय के लिए कुछ उपायों की घोषणा की ताकि इस मुश्किल समय में पैसेंजर की आवाजाही आसान हो सके।

--आईएएनएस

पीएसके

