इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स लेट और कई रद्द, कंपनी ने मांगी माफी

नई दिल्ली, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पिछले कई दिनों से भारी मुश्किलों में घिरी हुई है। तकनीकी खराबी, बड़े एयरपोर्टों पर जबरदस्त भीड़ और ऑपरेशनल मजबूरियों की वजह से उसकी सैकड़ों उड़ानें रोज घंटों देरी से चल रही हैं, जबकि दर्जनों फ्लाइट्स को पूरी तरह रद्द करना पड़ रहा है। इस कारण कंपनी ने बुधवार को आधिकारिक बयान जारी कर यात्रियों से माफी मांगी है।

इंडिगो ने बताया कि उसकी सारी टीमें चौबीसों घंटे लगी हुई हैं, जिससे जल्द से जल्द सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाए। जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द हुई है, उन्हें दूसरी उड़ान में जगह दी जा रही है या पूरा पैसा वापस किया जा रहा है। देरी से चल रही फ्लाइट्स के यात्रियों को भी हर संभव मदद दी जा रही है। कंपनी ने साफ कहा कि उसके लिए यात्रियों का भरोसा सबसे कीमती है और हुई परेशानी के लिए उसे गहरा अफसोस है।

यात्रियों से इंडिगो ने कहा है कि घर से निकलने से पहले एक बार पर अपनी फ्लाइट की ताजा स्थिति जरूर देख लें। इससे परेशानी और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त भीड़ दोनों से बचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कहा कि वह जल्द से जल्द सभी दिक्कतें दूर करके फिर वही सस्ती, समय पर और बिना किसी झंझट की यात्रा का वादा पूरा करेगी, जिसके लिए लोग उसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं।

फिलहाल इंडिगो के पास चार सौ से ज्यादा विमान हैं और वह हर रोज करीब 2,300 उड़ानें संचालित करती है। ये एयरलाइन भारत के 90 से अधिक शहरों के अलावा 45 से ज्यादा विदेशी गंतव्यों से जुड़ी हुई हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 में इंडिगो में 11.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सफर किया था। हाल ही में स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवॉर्ड्स 2025 में उसे एक बार फिर भारत और दक्षिण एशिया की सबसे अच्छी एयरलाइन चुना गया है।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएस