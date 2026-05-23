हड़ताल: एसबीआई ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने की सलाह दी

नई दिल्ली, 22 मई (आईएएनएस)। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसआईबी) ने शुक्रवार को एक सलाह जारी कर ग्राहकों से ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन द्वारा 25 और 26 मई को प्रस्तावित दो दिवसीय हड़ताल से पहले डिजिटल बैंकिंग सेवाओं और वैकल्पिक चैनलों का उपयोग करने का आग्रह किया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, बैंक ने ग्राहकों को सूचित किया कि हड़ताल की अवधि के दौरान शाखाओं में आवश्यक बैंकिंग सेवाएं जारी रखने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हड़ताल के कारण कुछ शाखा स्तर के कार्यों में व्यवधान आ सकता है।

एसबीआई ने अपनी सलाह में कहा कि कृपया ध्यान दें कि ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन (एआईएसबीआईएसएफ) ने 25 और 26 मई 2026 को दो दिवसीय हड़ताल की सूचना दी है।

बैंक ने ग्राहकों से दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन के दौरान नकदी संबंधी आवश्यकताओं के लिए एटीएम और स्वचालित जमा एवं निकासी मशीनों (एआईडीडब्ल्यूएम) का उपयोग करने का आग्रह किया।

इसने ग्राहकों को दैनिक बैंकिंग लेनदेन के लिए ग्राहक सेवा केंद्रों (सीएसपी), इंटरनेट बैंकिंग, योनो, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और अन्य डिजिटल चैनलों पर निर्भर रहने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

इसमें आगे कहा गया कि हालांकि हम शाखाओं में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के प्रयास कर रहे हैं, ग्राहकों से अनुरोध है कि वे अपनी नकदी संबंधी जरूरतों के लिए एटीएम/एडीडब्लूएम का उपयोग करें, ग्राहक सेवा केंद्रों (सीएसपी) का उपयोग करें, और इंटरनेट बैंकिंग, योनो, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और अन्य डिजिटल चैनलों को प्राथमिकता दें।

एसबीआई ने कहा कि ऑनलाइन लेनदेन और यूपीआई आधारित सेवाओं सहित उसका डिजिटल बैंकिंग तंत्र हड़ताल की अवधि के दौरान सामान्य रूप से कार्य करता रहेगा।

बैंक ने कहा कि नियोजित हड़ताल के कारण ग्राहकों को होने वाली असुविधा के लिए उसे खेद है।

सार्वजनिक बैंक ने कहा कि हम किसी भी असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं और आपकी समझ के लिए धन्यवाद।

यह सलाह ऐसे समय में जारी की गई है जब यह आशंका जताई जा रही है कि हड़ताल में व्यापक भागीदारी से कई स्थानों पर शाखाओं में व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है।

नकदी जमा करने, निकालने, पासबुक अपडेट करने और अन्य ऑफलाइन लेनदेन जैसी सेवाओं के लिए शाखाओं में आने वाले ग्राहकों को दो दिनों की अवधि के दौरान देरी या व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है।

--आईएएनएस

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