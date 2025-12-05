हैदराबाद के आरजीआईए एयरपोर्ट से गुरुवार को कई उड़ानें बाधित, एयरपोर्ट पर लगी भीड़

हैदराबाद, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (आरजीआईए) पर गुरुवार को अफरा-तफरी मची रही, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस ने दिन भर के लिए कई रद्द कर दी।

लगातार तीसरे दिन एयरलाइन ने कई उड़ानें रद्द की हैं, जिसके चलते हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने बताया कि दिन भर में कुल 74 इंडिगो उड़ानें रद्द की गई हैं। इनमें 37 आगमन और 37 प्रस्थान शामिल हैं।

देरी और रद्द की वजह से यात्री अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और कई घंटों तक एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। इसके चलते एयरपोर्ट के टर्मिनल के अंदर और बाहर लंबी लाइनें लगी रहीं। टर्मिनल बिल्डिंग में गुस्साए यात्रियों ने एयरलाइन स्टाफ से बहस की, ऐसी खबरें भी खबरे सामने आईं।

जानकारी के अनुसार, कुछ लोग पूछ रहे थे कि जब स्टाफ मौजूद नहीं थे तो एयरलाइन ने उड़ानें क्यों शेड्यूल की? परेशान यात्रियों ने स्टाफ के साथ तीखी बहस की और नारे भी लगाए गए।

यात्रियों ने शिकायत की कि एयरलाइन अधिकारी उनके सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद नहीं थे। एक यात्री ने बताया कि उनकी और उनकी पत्नी की शुक्रवार सुबह मुंबई की फ्लाइट थी और एयरलाइन ने उन्हें शनिवार के लिए पुनर्निर्धारित टिकट भेजे और वे भी पति और पत्नी के लिए अलग-अलग फ्लाइट्स में थे। उसने कहा कि एयरलाइन की सभी हेल्पलाइन काम नहीं कर रही थीं।

इसके साथ ही यात्रियों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था न होने से भी लोग परेशान थे। इससे पहले भी कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए थे। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापत्तनम, गोवा, मदुरै और भुवनेश्वर जैसे मुख्य घरेलू रूटों पर डिपार्चर और अराइवल रद्द होने से यात्री फंसे रह गए।

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइंस से लेटेस्ट स्टेटस चेक कर लें।

--आईएएनएस

एसएके/एबीएम