हैदराबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की 40 उड़ानें रद्द (लीड-1)

हैदराबाद, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो के ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर रुकावट के कारण बुधवार को 40 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं।

एयरपोर्ट के एक प्रवक्ता ने बताया कि 3 दिसंबर को शाम 7 बजे तक 19 फ्लाइट्स की डिपार्चर और 21 फ्लाइट्स की अराइवल कैंसिल कर दी गईं।

आरजीआईए की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई एक एडवाइजरी में बताया गया, "हमें पता है कि आरजीआईए में कुछ फ्लाइट्स में ऑपरेशनल कारणों से देरी हो रही है और उनके शेड्यूल में बदलाव हो रहे हैं। एयरपोर्ट पर हमारी टीमें एयरलाइंस के साथ मिलकर उनके संचालन में मदद कर रही हैं और यात्रियों को समय पर जानकारी और गाइडेंस दे रही हैं।"

एडवाइजरी में आगे कहा गया, "आरजीआईए में संचालन नॉर्मल है। पैसेंजर्स को सलाह दी जाती है कि एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी-अपनी एयरलाइन से अपनी फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक कर लें। आपकी समझ और सहयोग के लिए धन्यवाद।"

दो दिनों में कुल 54 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, 2 दिसंबर (मंगलवार) को नौ डिपार्चर और पांच अराइवल कैंसिल हुईं थीं।

बुधवार को विशाखापत्तनम, गोवा, अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, मदुरै, हुबली, भोपाल और भुवनेश्वर से आने वाली ट्रेनें कैंसिल कर दी गईं। दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, हुबली और भोपाल जैसी जगहों के लिए भी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं।

इससे पहले, मंगलवार को रायपुर, कोयंबटूर, उदयपुर, अहमदाबाद और गोवा से फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं। इसी तरह, अहमदाबाद, कोयंबटूर, रायपुर, उदयपुर, गोवा, कोलकाता और विशाखापत्तनम के लिए भी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं।

इसके अलावा, मंगलवार को दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, गोवा, मुंबई और अहमदाबाद जैसी जगहों के लिए नौ फ्लाइट्स भी लेट हुईं।

फ्लाइट्स कैंसिल होने और देरी होने की वजह से कई पैसेंजर एयरपोर्ट पर फंस गए। कनेक्टिंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेने के लिए खास डोमेस्टिक जगहों पर जाने वाले पैसेंजर्स सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।

फ्लाइट्स कैंसिल होने और देरी होने की वजह से अयप्पा भक्तों को भी परेशानी हुई। हैदराबाद-कोच्चि इंडिगो फ्लाइट के लिए टिकट बुक करने वाले भक्त देरी की वजह से फंस गए।

एक भक्त ने बताया कि टिकट के रिफंड के लिए उनके सवालों का एयरलाइन स्टाफ से कोई जवाब नहीं मिला। भक्तों ने कहा कि देरी की वजह से उनके प्लान में रुकावट आई है क्योंकि उन्होंने सबरीमाला में 'दर्शन' के लिए टिकट बुक किए थे।

--आईएएनएस

पीएसके