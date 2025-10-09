हार्वेस्ट के साथ समझौते के जरिए एस्सार एनर्जी ट्रांजिशन ने रिटेल ऑपरेशंस का किया विस्तार

स्टैनलो (यूके), 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। एस्सार एनर्जी ट्रांजिशन (ईईटी) ने अपने रिटेल-केन्द्रित बिजनेस डिवीजन एस्सार एनर्जी ट्रांजिशन रिटेल (ईईटी रिटेल) के माध्यम से हार्वेस्ट एनर्जी (डीलरशिप) लिमिटेड (हार्वेस्ट) के साथ एक अहम समझौता किया है।

इसके तहत ईईटी रिटेल अब यूके भर में हार्वेस्ट के 47 डीलर-स्वामित्व, डीलर-संचालित (डीओडीओ) फोरकोर्ट्स को ईंधन आपूर्ति की जिम्मेदारी संभालेगा।

कंपनी ने बताया कि इस समझौते के बाद वह सीधे प्रभावित हार्वेस्ट डीलरों के संपर्क में है और प्रैक्स लिंडसे तेल रिफाइनरी के बंद होने के बाद ग्राहकों को सुरक्षित, निरंतर और लचीली ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

यूके की चार प्रमुख रिफाइनरियों में से एक होने के नाते, एस्सार एनर्जी ट्रांजिशन देश भर में लचीले और रणनीतिक रूप से स्थित सप्लाई हब्स जैसे स्टैनलो रिफाइनरी, किंग्सबरी, नॉर्थम्प्टन, एसेक्स और ग्रेंजमाउथ टर्मिनल्स से आपूर्ति उपलब्ध कराएगा।

हार्वेस्ट के साथ यह समझौता ईईटी रिटेल की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत कंपनी यूके में एस्सार ब्रांडेड फ्यूल रिटेल आउटलेट्स का एक मजबूत नेटवर्क विकसित कर अपनी राष्ट्रीय उपस्थिति का विस्तार करना चाहती है। इसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए यूके में “रिटेलर ऑफ चॉइस” बनना है।

ईईटी रिटेल के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर अर्वन रुया ने कहा, “यह समझौता यूके में हमारी ईईटी रिटेल ग्रोथ स्ट्रैटेजी की ठोस प्रगति को दर्शाता है। हम डीलरों के साथ मिलकर ग्राहकों के लिए एक आकर्षक मूल्य प्रस्ताव तैयार करने और ‘सामुदायिक सुविधा को बढ़ावा देना’ के वादे को पूरा करने के लिए उत्साहित हैं।”

ईईटी फ्यूल्स के सीईओ दीपक माहेश्वरी ने कहा, “सप्लाई की अनिश्चितता के समय में, ईईटी फ्यूल्स अपनी मजबूत मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और यूके-व्यापी वितरण नेटवर्क के जरिए अधिक से अधिक ग्राहकों तक आपूर्ति की निरंतरता और लचीलापन सुनिश्चित कर रहा है।”

--आईएएनएस

डीएससी/एबीएम