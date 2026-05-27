हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने के बाद भी उच्च स्तर पर रहेगी इनपुट लागत, खुदरा महंगाई भी ऊपर जाने का अनुमान: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 27 मई (आईएएनएस)। हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने के बाद इनपुट लागत इस साल उच्च स्तर पर रहने की उम्मीद है। इसके कारण मैन्युफैक्चरर्स को उच्च लागत का सामना करना पड़ेगा। यह जानकारी क्रिसिल की ओर से बुधवार को दी गई।

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि राहत की बात यह है कि घरेलू बाजार में मांग मजबूत बनी हुई है, जिससे लागत को ग्राहकों को पास किया जा सकता है। हालांकि, खुदरा महंगाई आने वाले महीनों में उच्च स्तर बने रहने की उम्मीद है।

हालांकि, महंगाई का दबाव सबसे पहले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) प्रतिबिंबित करेगा, लेकिन बढ़ती इनपुट लागत का असर जल्द ही उपभोक्ता कीमतों पर भी दिखने की उम्मीद है।

वित्तीय वर्ष 2026 में, थोक महंगाई दर मात्र 0.7 प्रतिशत थी, जबकि गैर-खाद्य खाद्य पदार्थों में यह 1.1 प्रतिशत थी।

हालांकि, मैन्युफैक्चरिंग में उपयोग होने वाली कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियों की कीमतों पर पिछले वित्तीय वर्ष में भी दबाव बना रहा। वित्त वर्ष 2026 में तांबे की कीमतों में औसतन 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एल्युमीनियम की कीमतों में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दोनों ही वृद्धियां क्रमशः 7.8 प्रतिशत और 5.4 प्रतिशत के अपने दशकीय महंगाई के औसत से अधिक रहीं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि क्लस्टर किए गए डब्ल्यूपीआई श्रेणियों के आधार पर, अप्रैल में तांबे की कीमतों में 17.3 प्रतिशत, एल्युमीनियम में 20.6 प्रतिशत, कच्चे तेल से संबंधित कीमतों में 49.3 प्रतिशत और गैस से संबंधित कीमतों में 19.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, विशेष रूप से कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और खनिज तेलों की कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ इस्पात, बुनियादी रसायनों, उर्वरकों, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, मानव निर्मित फाइबर, प्लास्टिक उत्पादों, अलौह धातुओं और अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग लागत में वृद्धि के कारण इनपुट लागत में तेजी से वृद्धि हुई है।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित क्रिसिल का इनपुट-आउटपुट अनुपात अप्रैल में 1.0 के पार पहुंच गया, जो लगातार 44 महीनों से इसके नीचे था। इससे पहले इनपुट-आउटपुट अनुपात मार्च 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद 1.0 के पार पहुंचा था और पांच महीनों तक इसी स्तर पर बना रहा था।

रिपोर्ट में कहा गया, “पश्चिम एशिया संघर्ष ने दुनिया को अब तक का सबसे बड़ा तेल संकट दिया है। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से अन्य इनपुट श्रेणियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, जबकि निर्माता पहले से ही तांबा और एल्युमीनियम जैसे महत्वपूर्ण इनपुट की बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं।”

--आईएएनएस

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