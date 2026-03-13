अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

'हर दिन 50 लाख एलपीजी सिलेंडर सप्लाई किए जा रहे हैं', सरकार ने पैनिक बुकिंग से बचने की दी सलाह

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 13, 2026, 03:55 AM

नई दिल्ली, 12 मार्च (आईएएनएस)। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि सरकार बिना रुकावट एनर्जी सप्लाई पक्का करने के लिए सभी कदम उठा रही है। हर दिन 50 लाख एलपीजी सिलेंडर डिलीवर किए जा रहे हैं, इसलिए कंज्यूमर्स को कुकिंग गैस की पैनिक बुकिंग से बचना चाहिए।

मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि क्रूड ऑयल 40 से ज्यादा देशों से आता है और 70 परसेंट क्रूड ऑयल अब होर्मुज स्ट्रेट के अलावा दूसरे रास्तों से आ रहा है, जो अभी बंद है।

भारत में रोजाना तेल की खपत 5.5 मिलियन बैरल है और यह देश में 22 रिफाइनरियों के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है। इसके अलावा, रिफाइनरियां हाई-कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर काम कर रही हैं। कई मामलों में वे 100 परसेंट से भी ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। यह बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी ईरान युद्ध संकट के दौरान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की उपलब्धता के मामले में देश को ज्यादा आरामदायक स्थिति में ला रही है। इसमें कहा गया है कि उपलब्धता और संकट को बनाए रखने के लिए।

पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देने वाले 1 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट हैं, जिनमें से सभी के पास काफी स्टॉक है।

फोर्स मेज्योर कंडीशन के कारण नैचुरल गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है, लेकिन इस रुकावट को दूर करने के लिए दूसरे रास्तों और सप्लायर्स के जरिए खरीद जारी है। बयान में कहा गया है कि इस स्थिति को असरदार तरीके से मैनेज करने के लिए, सरकार ने सप्लाई को प्रायोरिटी देने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत एक नैचुरल गैस कंट्रोल ऑर्डर जारी किया है।

बयान में कहा गया कि दुनिया भर में हालात मुश्किल हैं, लेकिन सरकार ने डिमांड-सप्लाई का बैलेंस बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें रिफाइनरियों द्वारा एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाना शामिल है, जिसमें सी3 और सी4 हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम का पूरा आउटपुट, जिसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपलीन और ब्यूटेन शामिल हैं, घरेलू कुकिंग गैस के लिए खास तौर पर तीन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दिया जा रहा है। इसलिए, पिछले पांच दिनों में, रिफाइनरी के निर्देशों के जरिए एलपीजी प्रोडक्शन में 28 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है।

पूरे देश में 25 हजार से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं और किसी भी 'ड्राई आउट' की कोई खबर नहीं है। हर दिन 50 लाख से ज्यादा सिलेंडर डिलीवर किए जाते हैं। हालांकि, पैनिक की वजह से एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। इसलिए कंज्यूमर्स से अपील की गई है कि वे पैनिक बुकिंग से बचें, अधिकारियों के साथ सहयोग करें, और ग्लोबल अनिश्चितता के इस समय में जहाँ तक हो सके फ्यूल बचाएं, ऐसा बयान में कहा गया है।

नॉन-डोमेस्टिक एलपीजी के लिए, हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे जरूरी सेक्टर को प्रायोरिटी दी जा रही है।

रेस्टोरेंट, होटल और दूसरे कमर्शियल यूजर्स को अलॉटमेंट का रिव्यू करने के लिए आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की तीन मेंबर की कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी राज्य अथॉरिटीज और इंडस्ट्री बॉडीज़ के साथ कंसल्ट कर रही है ताकि एक प्लान को फाइनल किया जा सके ताकि यह पक्का हो सके कि उपलब्ध एलपीजी सही और ट्रांसपेरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। एक बड़े फैसले में आज से ओएमसी राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन में एवरेज मंथली कमर्शियल एलपीजी जरूरत का 20 परसेंट अलॉट करेंगी, ताकि कोई होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग न हो।

एलपीजी और गैस चैनलों पर दबाव कम करने के लिए दूसरे फ्यूल ऑप्शन एक्टिवेट किए जा रहे हैं। केरोसीन रिटेल दुकानों और पीडीएस चैनलों के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए फ्यूल ऑयल उपलब्ध कराया जा रहा है।

पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को सलाह दी है कि वे इस संकट के समय के लिए, हॉस्पिटैलिटी और रेस्टोरेंट सेगमेंट के लिए एक महीने के लिए बायोमास, आरडीएफ पेलेट्स, और केरोसीन/कोयले को दूसरे फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत दें, जिससे ज़्यादा जगहें इसे अपना सकेंगी और प्रायोरिटी कंज्यूमर्स के लिए एलपीजी खाली हो जाएगी।

कोयला मंत्रालय ने राज्य द्वारा चुनी गई एजेंसियों को ज़्यादा कोयला देने और इन्हें छोटे, मीडियम और दूसरे कंज्यूमर्स को देने के भी ऑर्डर जारी किए हैं।

--आईएएनएस

पीएसके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...