हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार, शुरुआती कारोबार में 261 अंक चढ़ा सेंसेक्स

मुंबई, 26 नवंबर (आईएएनएस) । भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी दिन हरे निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में ऑटो, आईटी, मीडिया, पीएसयू बैंक और फार्मा सेक्टर्स में खरीदारी देखी जा रही थी।

सुबह 9 बजकर 24 मिनट पर सेंसेक्स 261.98 अंक या 0.31 प्रतिशत की तेजी के बाद 84,848.99 स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 84 अंक या 0.32 प्रतिशत की बढ़त के बाद 25,968.80 स्तर पर बना हुआ था।

वहीं, निफ्टी बैंक 205.35 अंक या 0.35 प्रतिशत की बढ़त के साथ 59,025.65 स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 261 अंक या 0.43 प्रतिशत की बढ़त के बाद 60,559 स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 107.55 अंक या 0.61 प्रतिशत की तेजी के साथ 17,837.85 स्तर पर था।

एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक दे ने निफ्टी को लेकर कहा, "इंडेक्स में बिकवाली देखी गई क्योंकि निफ्टी 26,000 के आसपास का प्रेशर नहीं ले पाया, जिससे यह 25,850 स्तर की ओर गिर गया। घंटे के टाइमफ्रेम पर, इंडेक्स दो बैक-टू-बैक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन के बाद बेयरिश जोन में चला गया है। इसके अलावा, डेली टाइमफ्रेम पर बेयरिश डाइवर्जेंस के साथ-साथ बेयरिश क्रॉसओवर भी दिख रहा है। सेंटीमेंट कमजोर बना रह सकता है, जिससे इंडेक्स के 25,700 की ओर गिरने की संभावना है। ऊपरी लेवल पर, रेजिस्टेंस 26,000 पर बना रहेगा।"

बाजार के जानकारों ने कहा, "कभी-कभी मार्केट बिना किसी क्लियर लॉजिक और वजह के ऊपर-नीचे होता है। बहुत कम समय का मूवमेंट नए फंडामेंटल्स के खिलाफ हो सकता है। इस अनिश्चित मूवमेंट का कारण फ्यूचर्स एक्सपायरी डेट से जुड़ी टेक्निकल और मार्केट पोजिशनिंग में मिल सकता है।"

उन्होंने आगे कहा, "रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग से बचना होगा। धीरे-धीरे फेयर-वैल्यू वाले हाई क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक जमा करें जो ज्यादा वोलैटिलिटी के कारण आकर्षक वैल्यूएशन पर मिलेंगे। ऐसे स्टॉक जल्द ही वापस आ जाएंगे।"

इस बीच सेंसेक्स पैक में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, मारुति सुजुकी, अदाणी पोर्ट्स, एचसीएल टेक, टाटा स्टील, इंफोसिस और एक्सिस बैंक टॉप गेनर्स थे। वहीं, भारती एयरटेल, बीईएल और एचडीएफसी बैंक टॉप लूजर्स थे।

एशियाई बाजारों में जकार्ता, जापान, सोल और चीन सभी हरे निशान में कारोबार कर रहे थे।

अमेरिकी बाजार आखिरी कारोबारी दिन हरे निशान में बंद हुए। डाउ जोंस 1.43 प्रतिशत या 664.18 अंक की तेजी के बाद 47,112.45 पर बंद हुआ। वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.91 प्रतिशत या 60.76 अंक की बढ़त के बाद 6,765.88 स्तर और नैस्डेक 0.67 प्रतिशत या 153.59 अंक की तेजी के बाद 23,025.59 पर बंद हुआ।

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 25 नवंबर को शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 785.32 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर खरीदे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) भी इस कारोबारी दिन शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 3,912.47 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी की।

