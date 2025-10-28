हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार, पीएसयू बैंक शेयरों में तेजी

मुंबई, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार के कारोबारी दिन हरे निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में पीएसयू बैंक सेक्टर में बढ़त देखी जा रही थी, जो कि 1.01 प्रतिशत की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था।

सुबह करीब 9 बजकर 35 मिनट पर सेंसेक्स 197.52अंक या 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,976.36 स्तर पर था। वहीं, निफ्टी 50 इंडेक्स 67.70 अंक या 0.26 प्रतिशत की तेजी के साथ 26,033.75 स्तर पर बना हुआ था।

वहीं, निफ्टी बैंक 0.06 प्रतिशत या 34.25 की बढ़त के साथ 58,148.50 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.07 प्रतिशत या 43.90 अंक की बढ़त के साथ 59,824.05 पर कारोबार कर रहा था और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 0.38 प्रतिशत या 70.60 अंक की बढ़त के साथ 18,473.65 पर कारोबार कर रहा था।

बाजार जानकारों के अनुसार, टेक्निकल फ्रंट पर निफ्टी 25,700–25,750 के अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन से ऊपर मजबूत बना हुआ है, जिससे साइडवेज-टू-बुलिश रुझान बना हुआ है। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस 26,000–26,100 पर दिख रहा है और 26,000 से ऊपर की मूव रैली को 26,100–26,200 की ओर बढ़ा सकता है। जब तक इंडेक्स 25,750 से ऊपर बना रहता है, तब तक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, जिसका मतलब है कि गिरावट पर खरीदारी का इंटरेस्ट बना रह सकता है।

इस बीच सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील, एसबीआई, अदाणी पोर्ट्स और एलएंडटी टॉप गेनर्स थे। वहीं, आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व टॉप लूजर्स थे।

उधर, एशियाई बाजार मिश्रित रूप से कारोबार कर रहे थे, जहां, बैंकॉक, सोल और जापान लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। वहीं, जकार्ता, हांगकांग और चीन हरे निशान में कारोबार कर रहे थे।

अमेरिकी बाजार आखिरी कारोबारी दिन हरे निशान में तेजी के साथ बंद हुए। डाउ जोंस 0.71 प्रतिशत या 337.47 अंक की तेजी के साथ 47,544.59 पर बंद हुआ। वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 1.23 प्रतिशत या 83.47 अंक की बढ़त के साथ 6,875.16 स्तर पर और नैस्डेक 1.86 प्रतिशत या 432.59 अंक की बढ़त के बाद 23,637.46 स्तर पर बंद हुआ।

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 27 अक्टूबर को शुद्ध विक्रेता रहे और उन्होंने 55.58 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) इसी कारोबारी दिन शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 2,492.12 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी की।

--आईएएनएस

एसकेटी/