अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड पंजाब में 1000 करोड़ रुपए का करेगा निवेश, युवाओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 17, 2025, 01:12 AM

नई दिल्ली, 16 सितंबर (आईएएनएस)। पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड ने राज्य में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है।

कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड का यह कदम हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है।"

इस अवसर पर हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष गर्ग ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा, "पंजाब में हमारे तीन प्लांट मौजूद हैं। यहां हमारा 1,500 करोड़ रुपए का संचयी निवेश है। हम राज्य में सीधे तौर पर 4,000 से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं और मूल उपकरण निर्माता (ओईएम ) को बड़े मशीन घटकों की सप्लाई करते हैं।"

उन्होंने अपने निवेश को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि 1000 करोड़ के कैपेक्स में हम 125 टन का हैमर लगाने जा रहे हैं। जो कि एशिया का सबसे बड़ी हैमर टेक्नोलॉजी है। इसमें हम 3 टन तक का पीस सिंगल फोर्ज में बना सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी में हम मरीन, माइनिंग, डिफेंस एप्लीकेशन, डेटा सेंटर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लार्ज इंजन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट तैयार करेंगे। इन उत्पादों में से 80 प्रतिशत भारत के बाहर निर्यात किए जाएंगे क्योंकि इनकी जरूरत वैश्विक स्तर से बनी हुई है।"

संजीव अरोड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पंजाब में रेगुलर निवेश आ रहा है और हर तरह की इंडस्ट्री में निवेश आ रहा है।"

उन्होंने बताया कि वर्धमान स्टील और हैप्पी फोर्जिंग्स को दूसरे राज्यों से भी अवसर पेश किए जा रहे थे, जहां उन्हें जमीन भी सस्ती दी जा रही थी। हालांकि, दोनों ही कंपनियों ने पंजाब को चुना। क्योंकि राज्य का इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। साथ ही, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स बहुत अच्छे हैं। कंपनियों को राज्य में काम करने का बेहतरीन अनुभव मिलता है। उन्होंने कहा कि सेक्टोरल कमेटी की रिपोर्ट 1 अक्टूबर तक मिल जाएगी।

--आईएएनएस

एसकेटी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...