हमारे विमानन क्षेत्र का परिवर्तनकारी विकास भारतीय आकाश को दुनिया के लिए खोल रहा : राम मोहन नायडू

नई दिल्ली, 18 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंगलवार को कहा कि हमारे विमानन क्षेत्र का परिवर्तनकारी विकास भारतीय आकाश को दुनिया के लिए खोल रहा है, जिसके साथ इनोवेशन, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी के लिए नए अवसर पेश हो रहे हैं।

पीएचडीसीसीआई के 11वें ग्लोबल एविएशन एंड एयर कार्गो कॉन्क्लेव के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री नायडू ने कहा कि भारत पैसेंजर मूवमेंट, कार्गो ट्रांसशिपमेंट और एमआरओ सर्विस के लिए एक ग्लोबल सिविल एविएशन गेटवे के रूप में तेजी से उभर रहा है।

नायडू ने इवेंट के साइडलाइन में मीडिया से बात करते हुए कहा, "हमारा लक्ष्य विमानन क्षेत्र में अधिक से अधिक तकनीक लाना है और हमें इस क्षेत्र में चल रहे कार्यों की गति बढ़ानी होगी।"

उन्होंने कहा कि देश में सबसे आशाजनक क्षेत्र विमानन है और इस क्षेत्र में कई दिलचस्प चीजें हो रही हैं।

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में पीएचडीसीसीआई के 11वें ग्लोबल एविएशन एंड कार्गो कॉन्क्लेव और विमानन क्षेत्र में लेटेस्ट इनोवेशन को शोकेस करने वाली चौथी इंडियाएयरपोर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन करना मेरे लिए सम्मान की बात थी।"

उन्होंने आगे कहा कि भारत अपनी भौगोलिक और जनसांख्यिकीय क्षमताओं के साथ पैसेंजर मूवमेंट, कार्गो ट्रांसशिपमेंट और एमआरओ सर्विस के लिए एक ग्लोबल सिविल एविएशन गेटवे के रूप में तेजी से उभर रहा है। मुझे विश्वास है कि दिल्ली में ग्लोबल स्टेकहोल्डर्स का उत्साहजनक कनवर्जेंस एक प्रतिस्पर्धी सिविल एविएशन मार्केट के रूप में भारत के नेतृत्व को मजबूत करेगा।

11वें पीएचडीसीसीआई ग्लोबल एविएशन एंड एयर कार्गो कॉन्क्लेव - 2025 का उद्घाटन सत्र दिल्ली के द्वारका, भरथल, सेक्टर 25 स्थित यशोभूमि में शुरू हुआ। इस इवेंट की थीम 'गेटवे टू द स्काईज : एलिवेटिंग इंडियाज एविएशन, एयर कार्गो एंड एमआरओ इकोसिस्टम फॉर ग्लोबल लीडरशिप' रखी गई थी।

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 18-20 नवंबर तक इंडियाएयरपोर्ट-2025 के साथ चलेगा। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के दिग्गज, नीति निर्माता और इनोवेटर्स ग्लोबल एविएशन लैंडस्केप में भारत की स्थिति मजबूत करने को लेकर रणनीतियों पर चर्चा करेंगे।

इस सत्र ने सस्टेनेबल ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार पर परिवर्तनकारी संवादों के लिए माहौल तैयार किया और आर्थिक विकास में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

कॉन्क्लेव के आगे बढ़ने के साथ प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के एजेंडे में बताई गई पैनल चर्चाओं और नेटवर्किंग सत्रों में भाग लिया।

इस कार्यक्रम में सप्लाई चेन में व्यवधान और पर्यावरणीय स्थिरता जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एक रोडमैप भी तैयार किया गया। यशोभूमि की स्टेट-ऑफ द आर्ट सुविधाओं के साथ उद्घाटन सत्र का समापन एक शानदार अंदाज में हुआ।

