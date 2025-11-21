हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने पर दे रहे ध्यान : पंकजा मुंडे

नई दिल्ली, 21 नवंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, पशुपालन मंत्री पंकजा मुंडे ने 10वें ग्लोबल इकोनॉमिक समिट, डब्ल्यूटीसीए एशिया पैसेफिक कॉन्फ्रेंस और 6वें वर्ल्ड ट्रेड एक्स्पो के उद्घाटन सत्र के मौके पर शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, जहां लोग आकर काम करना चाहते हैं।

मुंडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के साथ-साथ लॉ एंड ऑडर्स को बनाए रखने पर ध्यान दे रहे हैं।"

उन्होंने इवेंट को लेकर कहा कि यहां दुनिया भर से अलग-अलग डिप्लोमेट्स, इंडस्ट्री लीडर्स और मंत्री शामिल हुए हैं। यह कार्यक्रम बातचीत का एक अच्छा मंच बना।

पंकजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी 10वें ग्लोबल इकोनॉमिक समिट को लेकर जानकारी दी।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "10वें ग्लोबल इकोनॉमिक समिट, डब्ल्यूटीसीए एशिया पैसेफिक कॉन्फ्रेंस और 6वें वर्ल्ड ट्रेड एक्स्पो के उद्घाटन सत्र में भाग लेने का सौभाग्य मिला। 'एक्सेलरेटिंग ग्लोबल ट्रेड: फ़ॉस्टरिंग पार्टनरशिप्स, कनेक्टिविटी एंड रेजिलिएंस' थीम के तहत आयोजित की गई चर्चाओं ने ग्लोबल लीडर्स से जुड़ने के एक मंच प्रदान किया। साथ ही, यह मंच अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने को लेकर महत्वपूर्ण रहा।"

10वें ग्लोबल इकोनॉमिक समिट, डब्ल्यूटीसीए एशिया पैसेफिक कॉन्फ्रेंस और 6वें वर्ल्ड ट्रेड एक्स्पो 21-22 नवंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किए जा रहे हैं। 10वें ग्लोबल इकोनॉमिक समिट और 6वें वर्ल्ड ट्रेड एक्स्पो को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की ओर से आयोजित किया जा रहा है। यह पहला मौका है जब दो बड़े इवेंट एक ही ग्लोबल स्टेज पर एक साथ आ रहे हैं। ये इवेंट बातचीत, सहयोग और अवसरों के लिए एक खास मंच प्रदान करेंगे। इवेंट की थीम एक अधिक कनेक्टेड, इनक्लूसिव और सस्टेनेबल भविष्य को बनाने की मिली-जुली जिम्मेदारी को दर्शाता है।

इस समिट के साथ पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को ग्लोबल ट्रेड के सबसे जरूरी मुद्दों पर बातचीत करने का अवसर मिल रहा है।एक्सपो में इंटरनेशनल बिजनेस, इनोवेशन और अवसरों को शोकेस किया जाएगा, जिससे पार्टिसिपेंट्स को अच्छी पार्टनरशिप बनाने और नए मार्केट तक पहुंचने का मौका मिलेगा।

