अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

हल्की बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहा भारतीय शेयर बाजार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 17, 2025, 05:47 AM

मुंबई, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को लाल निशान में खुला। हालांकि, शुरुआती कारोबार में ही बाजार कुछ संभलकर हल्की बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार करने लग गया। सुबह के कारोबार में ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में खरीदारी देखी जा रही थी, जबकि आईटी और पीएसयू बैंक लाल निशान में बने हुए थे।

सुबह करीब 9.46 बजे, सेंसेक्स 100.42 अंक या 0.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,568.08 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 19.95 अंक या 0.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,605.25 पर कारोबार कर रहा था।

ब्रॉडकैप सूचकांकों में, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.21 प्रतिशत की गिरावट और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.29 प्रतिशत की बढ़त में कारोबार कर रहे थे।

सेक्टोरल फ्रंट पर निफ्टी ऑटो 0.69 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.06 प्रतिशत और निफ्टी फार्मा 0.01 प्रतिशत की बढ़त में रहे। जबकि निफ्टी आईटी 1.25 प्रतिशत और निफ्टी पीएसयू बैंक 0.28 प्रतिशत की गिरावट में कारोबार कर रहा था।

बाजार जानकारों ने कहा, "बाजार तकनीकी रूप से मजबूत है। प्रमुख शेयरों में कीमतों में उतार-चढ़ाव शॉर्ट कवरिंग का संकेत दे रहा है। अभी भी सिस्टम में बड़े शॉर्ट हैं और बाजार की मजबूती बियर्स को पीछे धकेल सकती है, जिससे आगे शॉर्ट कवरिंग को बढ़ावा मिल सकता है।"

उन्होंने आगे कहा, "प्रमुख बैंकिंग कंपनियों एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के अच्छे नतीजे बाजार को फंडामेंटल सपोर्ट दे सकते हैं । मुहूर्त ट्रेडिंग और त्योहारों का उत्साह तेजी के उत्साह को और बढ़ा सकता है।"

इस बीच, सेंसेक्स पैक में एशियन पेंट्स, एमएंडएम, एक्सिस बैंक, आईटीसी, टाइटन और टाटा मोटर्स टॉप गेनर्स थे। जबकि, इटरनल, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और पावरग्रिड टॉप लूजर्स थे।

अमेरिकी मार्केट में पिछले ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोंस 0.65 प्रतिशत या 301.07 अंक की गिरावट के साथ 45,952.24 पर बंद हुआ। वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 41.99 अंक या 0.63 प्रतिशत की गिरावट के साथ 6,629.07 और नैस्डेक 107.54 अंक या 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,562.54 पर लाल निशान में बंद हुआ।

अधिकांश एशियाई बाजार सुबह लाल निशान पर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे । चीन का शंघाई इंडेक्स 1.00 प्रतिशत की गिरावट में कारोबार कर रहा था। जापान का निक्केई 1.16 प्रतिशत की गिरावट में था। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 1.73 प्रतिशत की गिरावट में रहा। केवल दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.06 प्रतिशत की बढ़त में कारोबार कर रहा था।

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 16 अक्टूबर को शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 997.29 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 4,076.20 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।

--आईएएनएस

एसकेटी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...