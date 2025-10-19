अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

हाल के वर्षों में भारत की अंतरराष्ट्रीय पहचान बदली है: बिजनेस एक्जीक्यूटिव

Oct 19, 2025, 02:55 AM

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में वर्टेलो के सीईओ संदीप गंभीर ने कहा कि यह आयोजन वैश्विक आर्थिक और तकनीकी परिदृश्य में भारत की उभरती भूमिका पर चर्चा के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में कार्य करता है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत में शनिवार को गंभीर ने शिखर सम्मेलन को विचारों और नेतृत्व का उत्कृष्ट संगम बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को उत्साहवर्धक बताते हुए कहा कि यह आगामी वर्ष में देश की महत्वाकांक्षाओं के लिए माहौल तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा कि वक्ताओं और विषयों का चयन दुनिया में विभिन्न स्तरों पर, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और गतिशीलता के क्षेत्र में हो रही अस्थिरता और परिवर्तन को दर्शाता है।

गंभीर ने कहा कि आज के सत्र में बुनियादी ढांचे और वाणिज्यिक वाहन उद्योग पर गहन चर्चा हुई। हम सभी ईंधन-आधारित दोपहिया, तिपहिया और यात्री कारों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ते संक्रमण को देख रहे हैं और अब इलेक्ट्रिक ट्रक भी इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन ने उद्योग के हितधारकों को नीति निर्माताओं और प्रौद्योगिकी नेताओं के साथ जुड़ने का अवसर दिया, जिससे भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण तैयार हुआ।

स्वदेशी की बढ़ती भावना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह देखना उत्साहजनक है कि सरकार का प्रयास, उद्योग नवाचार और उपभोक्ता विश्वास मिलकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वच्छ ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रहे हैं।

उन्होंने उभरती प्रौद्योगिकियों में युवाओं की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया, जो प्रधानमंत्री द्वारा ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल परिवर्तन पर दिए गए जोर को प्रतिध्वनित करता है।

उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर, आत्मनिर्भर भारत का नारा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है। यह केवल आत्मनिर्भरता के बारे में नहीं है, बल्कि स्थायित्व और विश्व नेता बनने के बारे में भी है। हम इस दिशा में आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के वैश्विक प्रभाव पर गंभीर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की अंतरराष्ट्रीय पहचान बदली है।

उन्होंने आगे कहा कि आज जब हम विदेश यात्रा करते हैं, तो लोग हमें प्रधानमंत्री मोदी की धरती से आने वाला मानते हैं। इस तरह की पहचान हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश का नेतृत्व उसे नवाचार, लचीलेपन और वैश्विक सम्मान की दिशा में सही रास्ते पर ले जा रहा है।

--आईएएनएस

पीएसके/डीकेपी

