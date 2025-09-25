हिंडनबर्ग ने भारतीय कंपनियों के ग्लोबल स्तर पर काम करने के साहस को भी सीधी चुनौती दी थी : गौतम अदाणी

अहमदाबाद, 24 सितंबर (आईएएनएस)। अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बुधवार को कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट केवल अदाणी ग्रुप की आलोचना भर नहीं थी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहीं भारतीय कंपनियों के साहस के लिए भी एक सीधी चुनौती थी।

गौतम अदाणी ने शेयरधारकों को लिखे पत्र में कहा कि 24 जनवरी, 2023 का दिन एक ऐसी सुबह के रूप में याद किया जाएगा, जब भारत के बाजार ऐसे हेडलाइंस के साथ जगे, जिनकी गूंज दलाल स्ट्रीट से भी बहुत दूर तक सुनाई दी।

गौतम अदाणी ने जोर देकर कहा, "आपके ग्रुप के लिए, यह एक ऐसी परीक्षा की शुरुआत थी जिसने हमारी मजबूती के हर पहलू को चुनौती दी। इसने हमारे कामकाज, हमारे उद्देश्य के साथ इस विचार को भी चुनौती दी कि क्या भारतीय कंपनियां आकार और महत्वाकांक्षा के मामले में दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं।"

पिछले सप्ताह, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने अदाणी ग्रुप और उसके अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए एक स्पष्ट और अंतिम फैसला सुनाया।

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा, "सेबी के स्पष्ट और अंतिम फैसले के साथ सच्चाई की जीत हुई है। जैसा कि हमने हमेशा कहा था - केवल सच्चाई की ही जीत होगी। जो हमें कमजोर करना चाहता था, उसने हमारे आधार को और मजबूत कर दिया।"

उन्होंने कहा कि यह पल केवल एक नियामक मंजूरी से कहीं अधिक है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि आपकी कंपनी ने हमेशा पारदर्शिता, सुशासन और सही मकसद से काम किया है। इस अवधि में हमारी मजबूती का सबसे बड़ा प्रमाण शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे प्रदर्शन में है।

गौतम अदाणी ने कहा, "जिस चीज का मकसद हमें नुकसान पहुंचाना था, वह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। इसने हमारी नींव को और मजबूत किया, हमारे लक्ष्यों को और स्पष्ट किया और भारत के भविष्य के लिए बड़े पैमाने पर, तेजी से और मजबूती से निर्माण करने की हमारी जिम्मेदारी की फिर से पुष्टि की। हालांकि, जब यह सब चल रहा था, मैं अपने निवेशकों, लेनदारों, आपूर्तिकर्ताओं और भागीदारों की चिंता के प्रति पूरी तरह से सचेत था।"

उन्होंने आगे कहा, "आपका भरोसा हमें स्थिर रखता था, आपका धैर्य और आपका विश्वास हमें मजबूत बनाए रखता था। इस असाधारण समर्थन के लिए, मैं आपका आभारी हूं।”

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि आगे, ग्रुप ऐसे कामकाज के मानकों को मजबूत करेगा जो बाजार और नियामकों में विश्वास जगाएगा; इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देगा, जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में बेंचमार्क स्थापित करेगा। हम देश के विकास पर और अधिक ध्यान देंगे और भारत की लंबी अवधि की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेंगे।

गौतम अदाणी ने कहा, "यह समय केवल भरोसा वापस लाने का नहीं है, यह इस बात को फिर से साबित करने का भी है कि आपकी कंपनी किन मूल्यों पर चलती है। हमारे मूल्य मुश्किल समय में भी दृढ़ता, काम में ईमानदारी और भारत और दुनिया के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के अटूट संकल्प में हैं।

--आईएएनएस

