हुंडई मोटर इंडिया देश में बढ़ाएगी मैन्युफैक्चरिंग, वित्त वर्ष 30 तक 45,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया की दिग्गज ऑटो कंपनी हुंडई मोटर ने बुधवार को ऐलान किया है कि वह भारत में अपने लंबी अवधि के रोडमैप के तहत वित्त वर्ष 30 तक 45,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी।

कंपनी ने आधिकारिक बयान में कहा, उसका लक्ष्य भारत को वैश्विक स्तर पर अपना दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनाना है।

अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान, हुंडई मोटर कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ जोस मुनोज ने कहा कि यह निवेश नए प्रोडक्ट लॉन्च, क्षमता विस्तार और अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) को सपोर्ट करेगा।

मुनोज ने हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) के पहले इन्वेस्टर डे को संबोधित करते हुए कहा, "पिछले साल हमारे ऐतिहासिक आईपीओ और भारत में 30 वर्षों की सफलता के बाद, अब एचएमआईएल ने अगले चरण के विकास के लिए वित्त वर्ष 2030 तक 45,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है।"

मुनोज ने कहा कि लगभग 60 प्रतिशत निवेश उत्पाद विकास और आर एंड डी में लगाया जाएगा, जबकि 40 प्रतिशत क्षमता विस्तार और अपग्रेडेशन पर खर्च किया जाएगा।

कंपनी ने कुल उत्पादन के 30 प्रतिशत तक निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा है।

अपने 2030 के रोडमैप के तहत, एचएमआईएल की योजना वित्त वर्ष 30 तक 26 नए मॉडल लॉन्च करने की है, जिनमें सात नए नाम शामिल हैं।

कंपनी एमपीवी और ऑफ-रोड एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश करेगी और 2027 तक अपनी पहली स्थानीय रूप से डिजाइन, विकसित और मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करेगी।

कंपनी ने बताया कि हुंडई 2027 तक अपने लग्जरी ब्रांड जेनेसिस को भी भारत में लाएगी।

ऑटो निर्माता का लक्ष्य वित्त वर्ष 2030 तक अपने राजस्व को 1.5 गुना बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए के को पार ले जाना है।

कंपनी घरेलू बाजार में 15 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का भी लक्ष्य बना रहा है, जिसमें यूटिलिटी वाहनों और सीएनजी, ईवी और हाइब्रिड जैसे पर्यावरण-अनुकूल मॉडलों पर विशेष जोर दिया जाएगा।

इसके अलावा, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) ने तरुण गर्ग को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ) नियुक्त करने का ऐलान किया और वह 1 जनवरी, 2026 से कंपनी का कार्यभार संभालेंगे।

मौजूदा समय में गर्ग कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) के रूप में कार्यरत हैं, 1996 में कंपनी के देश में परिचालन शुरू होने के बाद से हुंडई मोटर इंडिया का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय होंगे।

