हुंडई मोटर इंडिया के पहले भारतीय एमडी और सीईओ बने तरुण गर्ग, जनवरी 2026 से संभालेंगे कार्यभार

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) ने बुधवार को तरुण गर्ग को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ) नियुक्त करने का ऐलान किया और वह 1 जनवरी, 2026 से कंपनी का कार्यभार संभालेंगे।

मौजूदा समय में गर्ग कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) के रूप में कार्यरत हैं, 1996 में कंपनी के देश में परिचालन शुरू होने के बाद से हुंडई मोटर इंडिया का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय होंगे।

यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब वर्तमान प्रबंध निदेशक उन्सू किम 31 दिसंबर, 2025 को हुंडई मोटर कंपनी में रणनीतिक भूमिका के लिए दक्षिण कोरिया लौट रहे हैं।

एचएमआईएल ने अपने बयान में उनसू किम द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान और मार्गदर्शन के लिए उनकी सराहना की।

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियर और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) लखनऊ से एमबीए स्नातक गर्ग को ऑटोमोबाइल उद्योग में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है।

हुंडई में शामिल होने से पहले, उन्होंने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में काम किया, जहां उन्होंने मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, पार्ट्स और एक्सेसरीज के कार्यकारी निदेशक सहित कई प्रमुख लीडरशीप पॉजिशन पर कार्य किया।

हुंडई ने बाजार की गतिशीलता की गहरी समझ और दूरदर्शी रणनीतियां विकसित करने की क्षमता के लिए गर्ग की प्रशंसा की।

एचएमआईएल में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कंपनी की बाजार उपस्थिति का विस्तार करने, मुनाफे को बढ़ाने और डिजिटल मार्केटिंग, ग्रामीण विस्तार और पुरानी कारों के क्षेत्र में नई पहलों का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

गर्ग ने भारत में हुंडई के नौ मॉडलों में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शुरू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, साथ ही बिक्री की गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि में भी सुधार किया।

हुंडई ने कहा कि गर्ग की नियुक्ति भारत में अपनी नींव मजबूत करने और स्मार्ट मोबिलिटी समाधान प्रदाता बनने की दिशा में अपनी यात्रा को गति देने की उसकी दीर्घकालिक परिवर्तन योजना का हिस्सा है।

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के आंकड़ों के अनुसार, इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच, हुंडई मोटर इंडिया ने घरेलू बाजार में 2,20,233 यूनिट्स बेचीं, जो सालाना आधार पर 11.2 प्रतिशत कम है।

