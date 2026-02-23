Mumbai Vs Gurugram Property Market : अल्ट्रा-लग्जरी घरों की बिक्री में गुरुग्राम बना नंबर.1 , मुंबई को भी पछाड़ा

नई दिल्ली: भारत के अल्ट्रा-लग्जरी मार्केट में 2025 में बड़ा बदलाव हुआ है और मुंबई को पछाड़ कर अब गुरुग्राम इस क्षेत्र में नंबर.1 खिलाड़ी बन गया है। यह जानकारी सोमवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई।

इंडिया सोथबीज इंटरनेशनल रियल्टी और सीआरई मैट्रिक्स द्वारा जारी लेटेस्ट हाई-एंड लग्जरी हाउसिंग रिपोर्ट के अनुसार, गुरुग्राम में वर्ष 2025 के दौरान 10 करोड़ रुपए और उससे अधिक कीमत वाले घरों की सेल्स वैल्यू 24,120 करोड़ रुपए रही है, जो दिखाता है कि दिल्ली से सटे इस हाईटेक शहर में महंगे घरों की मांग तेजी से बढ़ रही है।

गुरुग्राम में 2025 में 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक के मूल्य के 1,494 घर बिके हैं। यह एक साल में शहर में अल्ट्रा-लग्जरी घरों की बिक्री का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

महज दो वर्षों में कुल बिक्री मूल्य लगभग छह गुना बढ़ गया है, जो 2023 में 4,004 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, मूल्य के लिहाज से, गुरुग्राम ने अब 10 करोड़ रुपए से अधिक की श्रेणी में लग्जरी घरों की बिक्री में मुंबई को पीछे छोड़ दिया है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 में शहर के कुल आवासीय बाजार में मूल्य के हिसाब से अल्ट्र-लक्जरी सेगमेंट की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत थी।

इस सेगमेंट में बिके घरों का औसत मूल्य लगभग 16 करोड़ रुपए था, जो हाई-नेटवर्थ वाले व्यक्तियों और अल्ट्रा-एनएनआई के लोगों की मजबूत मांग को दर्शाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, घरों का औसत आकार लगभग 5,000 वर्ग फुट था।

मूल्य के हिसाब से 4,000 से 6,000 वर्ग फुट के घरों की बिक्री सबसे अधिक रही, जबकि 8,000 वर्ग फुट से बड़े घरों का कुल लेनदेन मूल्य में लगभग 22 प्रतिशत का योगदान रहा।

इंडिया सोथबीज इंटरनेशनल रियल्टी की एरिया डायरेक्टर टीना तलवार के अनुसार, यह वृद्धि अब केवल शुरुआती प्रीमियम इलाकों तक ही सीमित नहीं है।

तलवार ने आगे कहा, “द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जैसे उभरते हुए माइक्रो मार्केट विस्तार के अगले चरण को गति दे रहे हैं।”

सीआरई मैट्रिक्स के सह-संस्थापक और सीईओ अभिषेक किरण गुप्ता ने कहा कि पिछले दो वर्षों में लग्जरी घरों की बिक्री में लगभग दस गुना वृद्धि खरीदारों के निरंतर विश्वास और मजबूत पूंजी प्रवाह को दर्शाती है।

गुप्ता ने बताया, “खरीदार अब अधिक सतर्क हो रहे हैं और प्रमुख स्थानों, बेहतर निर्माण गुणवत्ता और प्रीमियम सुविधाओं वाले ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।”

--आईएएनएस