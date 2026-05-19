गुजरात: जीएसआरटीसी ने बदले प्रीमियम एसी बसों के रूट, एक्सप्रेसवे से सफर होगा तेज और सस्ता

अहमदाबाद/गांधीनगर: गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (जीएसआरटीसी) ने सोमवार को कई प्रीमियम एसी बस सेवाओं के ऑपरेटिंग रूट में बदलाव की घोषणा की। इसका मकसद यात्रा को ज्‍यादा आसान बनाना और यात्रियों का खर्च कम करना है। ये बदलाव उपमुख्यमंत्री के निर्देशों पर किए गए हैं।

नई व्यवस्था के तहत, अहमदाबाद और भावनगर के बीच चलने वाली सभी प्रीमियम एसी बसें अब नए बने अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे से होकर गुजरेंगी।

निगम के मुताबिक, इस रूट में बदलाव से यात्रा का समय कम होने और ऑपरेशनल खर्च घटने की उम्मीद है। इन फायदों का कुछ हिस्सा किराए में कटौती करके यात्रियों तक पहुंचाया गया है।

नए शेड्यूल के तहत, सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे के बीच हर घंटे चलने वाली कुल 24 बसें अब अहमदाबाद और भावनगर, दोनों तरफ से एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करेंगी।

गांधीनगर-दीव और गांधीनगर-महुवा रूट पर चलने वाली सेवाओं को भी इसी कॉरिडोर में शामिल कर लिया गया है। रूट में बदलाव के साथ ही, अहमदाबाद-भावनगर का किराया घटाकर 336 रुपये कर दिया गया है। इससे यात्रियों को हर यात्रा पर लगभग 15 रुपये की बचत होगी।

एक और अहम बदलाव के तहत, जीएसआरटीसी ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक नई वोल्‍वो सेवा भी शुरू की है। यह सेवा नेहरूनगर (अहमदाबाद) और सूरत के बीच एक नॉन-स्टॉप प्रीमियम सेवा के तौर पर शुरू की गई है। नेहरूनगर से सुबह 6:45 बजे बस रवाना होगी, जबकि सूरत से वापसी की बस दोपहर 1:00 बजे चलेगी।

इस नए रूट का किराया 687 रुपये तय किया गया है। पिछली सेवाओं के मुकाबले, इससे यात्रियों को लगभग 61 रुपये की बचत होने का अनुमान है।

निगम ने बताया कि एक्सप्रेसवे नेटवर्क पर ये सेवाएं शुरू करने का मकसद, गुजरात के अहम शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और यात्रा का समय कम करने के लिए, देश के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है।

इन सेवाओं के लिए सभी टिकट जीएसआरटीसी की आधिकारिक वेबसाइट और जीएसआरटीसी मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन एडवांस बुकिंग के जरिए उपलब्ध हैं।

निगम ने यात्रियों से अपील की है कि वे बुकिंग के लिए इन डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें और इन नई प्रीमियम सेवाओं का लाभ उठाएं।

--आईएएनएस

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