Gold Price Today : सोने की कीमत इस हफ्ते 4,000 रुपए से अधिक बढ़ी, चांदी 1.95 लाख रुपए के पार

नई दिल्ली: सोने और चांदी की कीमतों में इस हफ्ते जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इस दौरान सोने की कीमतों में 4,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमतों में करीब 17,000 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम सोने की कीमत 4,188 रुपए बढ़कर 1,32,710 रुपए हो गई है, जो कि एक हफ्ते पहले 1,28,592 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

22 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 1,21,562 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,17,777 रुपए प्रति 10 ग्राम था। 18 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 99,533 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 96,444 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।

सोने की अपेक्षा चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखा गया। चांदी की कीमत 16,970 रुपए बढ़कर 1,95,180 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि एक हफ्ते पहले इसी दिन 1,78,210 रुपए प्रति किलो थी।

घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में तेजी की वजह अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी बने रहना है, जिसके कारण दोनों कीमती घातुओं की की कीमतें ऑल-टाइम हाई के करीब हैं। कॉमेक्स पर सोने की कीमत 4,328 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 62 डॉलर प्रति औंस है।

बाजार के जानकारों के मुताबिक, सोने और चांदी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी की वजह अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों को कम करना और डॉलर का दुनिया की अन्य मुद्राओं के मुकाबले कमजोर होना है।

सोने की अपेक्षा चांदी के और तेजी से बढ़ने की वजह सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) और 5जी टेक्नोलॉजी में चांदी की मांग बढ़ना है। मांग ज्यादा और आपूर्ति कम होने से कीमतें ऊपर चली गईं।

इसके अलावा बाजार में आशंका है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चांदी पर आयात शुल्क (टैरिफ) लगा सकते हैं। अमेरिका अपनी जरूरत की लगभग दो-तिहाई चांदी आयात करता है। इस डर से अमेरिकी कंपनियों ने चांदी जमा करना शुरू कर दिया, जिससे वैश्विक बाजार में कमी पैदा हो गई और कीमतें तेजी से बढ़ गईं।

