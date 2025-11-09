Gold Price Today : सोने-चांदी की कीमतों में इस हफ्ते हुआ मामूली बदलाव, आने वाले समय में भी सीमित दायरे में रह सकते हैं दाम

नई दिल्ली: सोने और चांदी की कीमतों में इस हफ्ते मामूली बदलाव देखा गया है, जिससे कीमतें एक सीमित दायरे में बनी हुई हैं।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम 1,20,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते इसी दिन 1,20,770 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यह दिखाता है कि सोने की कीमतों में बीते एक हफ्ते के दौरान 670 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी हुई है।

22 कैरेट सोने का दाम कम होकर 1,10,012 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,10,625 रुपए था। वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत 90,578 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 90,075 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है।

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी कमजोरी बनी हुई है। चांदी की कीमतें एक हफ्ते में 850 रुपए कम होकर 1,48,275 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि बीते हफ्ते 1,49,125 रुपए प्रति किलो थी।

दीपावली के बाद से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। उस समय 24 कैरेट सोने का दाम करीब 1.30 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का दाम 1.80 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया था।

हाल की गिरावट के बावजूद बीते एक वर्ष में सोने और चांदी 50 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दे चुका है।

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोने की कीमतें इस हफ्ते एक सीमित दायरे में 1,21,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रही हैं। इसकी वजह डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना है। आने वाले समय में निवेशकों की निगाहें फेड मेबर्स की स्पीच और भारत और अमेरिका के सीपीआई डेटा पर होंगी।

उन्होंने आगे कहा कि छोटी अवधि में सोना 1,18,500 रुपए से लेकर 1,24,000 रुपए की रेंज में रह सकता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने-चांदी की कीमतें एक सीमित दायरे में हैं। सोना 4,000 डॉलर प्रति औंस और चांदी 48 डॉलर प्रति औंस के आसपास बनी हुई है।

--आईएएनएस