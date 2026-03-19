Gold Price Fall India : मध्य पूर्व तनावों के बीच कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट, सोना करीब 800 रुपए सस्ता तो चांदी 2,400 रुपए से ज्यादा फिसली

मुंबई: मध्य पूर्व में बढ़ते तनावों के बीच बुधवार के कारोबारी सत्र में कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट देखने को मिली।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार को 999 प्यूरिटी वाला गोल्ड 1,54,879 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया, जबकि इससे पहले मंगलवार को 999 प्यूरिटी वाले गोल्ड की कीमत 1,55,668 रुपए थी। यानी एक दिन में सोने का भाव 789 रुपए गिर गया।

अगर चांदी की बात करें तो आईबीजेए के अनुसार, बुधवार को 999 प्यूरिटी वाली चांदी का भाव 2,49,907 रुपए प्रति किलोग्राम रहा, जिसकी कीमत बीते मंगलवार को 2,52,340 रुपए प्रति किलोग्राम थी। यानी एक दिन में चांदी की कीमत 2,433 रुपए प्रति किलो कम हो गई।

ध्यान देने वाली बात है कि पिछले शुक्रवार की तुलना में सोने की कीमतें करीब 4,000 रुपए कम हो गई हैं, जबकि चांदी का भाव करीब 10,000 रुपए सस्ता हो गया है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर भी सोने और चांदी, दोनों की कीमतों बड़ी गिरावट देखने को मिली। खबर लिखे जाने तक (शाम करीब 7.19 बजे) अप्रैल डिलीवरी वाला सोना 2.17 प्रतिशत यानी 3,385 रुपए गिरकर 1,52,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आया। वहीं मई डिलीवरी वाली चांदी 2.34 प्रतिशत यानी 5,913 रुपए गिरकर 2,47,200 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड करती नजर आई।

बुधवार को 2 अप्रैल की डिलीवरी वाला सोना 1,55,658 रुपए खुलने के बाद एक समय 1,56,075 रुपए के उच्चतम स्तर तो एक समय 1,51,550 रुपए प्रति 10 ग्राम के दिन के निम्नतम स्तर तक पहुंच गया था। वहीं, 5 मई की डिलीवरी वाली चांदी 2,51,498 रुपए पर खुलने के बाद एक समय 2,54,897 रुपए के दिन के उच्चतम स्तर तो एक समय 2,42,803 रुपए प्रति किलो के दिन के निम्नतम स्तर तक पहुंच गई थी।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, 1,56,000 से 1,57,000 रुपए का स्तर सोने के लिए मजबूत मांग क्षेत्र बना हुआ है। एक विश्लेषक के मुताबिक, जब तक सोने की कीमतें इस स्तर के ऊपर बनी रहती हैं, तब तक मध्यम अवधि में तेजी का रुझान बरकरार रहेगा। अगर कीमत 1,65,000 रुपए से ऊपर मजबूती से निकलती है, तो यह 1,75,000 से 1,80,000 रुपए तक की नई तेजी को जन्म दे सकती है।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनावों के चलते वैश्विक बाजार में अस्थिरता के बीच पिछले कुछ दिनों में सोने-चांदी की कीमतों में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।

विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका-ईरान युद्ध की खबरों, अमेरिकी डॉलर की दर और तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से माहौल अस्थिर बना हुआ है, जिसका असर कीमती धातुओं पर देखने को मिल रहा है।

एक एक्सपर्ट के मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य में नाकाबंदी के चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का रुझान पेट्रो-डॉलर सिस्टम को मजबूत कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सोना, तेल और डॉलर की दरों के विपरीत दिशा में चल रहा है।

--आईएएनएस