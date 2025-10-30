अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

Gold Price: सस्ते में सोना खरीदने का मौका, कीमतों में आई करीब 1,000 रुपए की गिरावट

सोने में गिरावट, चांदी में मामूली तेजी, जानें ताजा बाजार भाव
Oct 31, 2025, 02:56 AM
सस्ते में सोना खरीदने का मौका, कीमतों में आई करीब 1,000 रुपए की गिरावट

मुंबई: सोने की कीमतों में गुरुवार को गिरावट देखी गई, जिससे पीली धातु की कीमत एक बार फिर से 1.20 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे पहुंच गई है।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,009 रुपए घटकर 1,19,619 रुपए हो गई है। इससे पहले सोने की कीमत 1,20,628 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।

22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत कम होकर 1,09,571 रुपए हो गई है, जो कि इससे पहले 1,10,495 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी। वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम कम होकर 89,714 रुपए हो गया है, जो कि पहले 90,417 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

सोने के मुकाबले चांदी की कीमतों में मामूली तेजी देखी गई है।

चांदी की कीमत 150 रुपए बढ़कर 1,46,783 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि बुधवार को 1,46,633 रुपए प्रति किलो थी।

आईबीजेए की ओर से दिन में दो बार- दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे- कीमतें जारी की जाती हैं।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 5 दिसंबर, 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.30 प्रतिशत कम होकर 1,20,300 रुपए हो गया है। वहीं, चांदी के 05 दिसंबर, 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.18 प्रतिशत कम होकर 1,45,820 रुपए हो गई है।

बाजार के जानकारों ने कहा कि सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया। इसकी वजह फेड रेट कट के बाद बाजार का नकारात्मक प्रदर्शन करना था। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से न्यूक्लियर हथियार टेस्ट करने की अनुमति से बुलियन मार्केट को सपोर्ट मिला है। आने वाले समय में सोना 1,18,000 रुपए से लेकर 1,24,500 रुपए की रेंज में रह सकता है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी में मिलाजुला कारोबार हुआ। खबर लिखे जाने तक, कॉमेक्स पर सोना 0.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,986 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.16 प्रतिशत की तेजी के साथ 48.01 डॉलर प्रति औंस पर था।

 

 

