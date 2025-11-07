Gold Price Today : सस्ते में सोना खरीदने का मौका, कीमतों में आई गिरावट

नई दिल्ली: अगर आप भी सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। शुक्रवार को सोने की कीमत में 500 रुपए से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, जिससे दाम एक बार फिर से 1.20 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,20,100 रुपए हो गई है। इससे पहले सोने की कीमत 1,20,670 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो सोने की कीमतों में 570 रुपए की कमी को दर्शाता है।

22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत कम होकर 1,10,012 रुपए हो गई है, जो कि इससे पहले 1,10,534 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी। वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम कम होकर 90,075 रुपए हो गया है, जो कि पहले 90,503 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

सोने की अपेक्षा चांदी की कीमतें कारोबारी दिन में स्थिर रही और इसमें मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई।

चांदी की कीमत 33 रुपए बढ़कर 1,48,275 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,48,242 रुपए प्रति किलो थी।

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोने की कीमतें इस हफ्ते एक सीमित दायरे में 1,21,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रही हैं। इसकी वजह डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना है। आने वाले समय में निवेशकों की निगाहें फेड रिजर्व की स्पीच और भारत और अमेरिका के सीपीआई डेटा पर होंगी।

उन्होंने आगे कहा कि छोटी अवधि में सोना 1,18,500 रुपए से लेकर 1,24,000 रुपए की रेंज में रह सकता है।

वायदा बाजार में सोने और चांदी में तेजी देखी गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर शाम 6:35 पर सोने के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.25 प्रतिशत बढ़कर 1,20,915 रुपए था, जो कि चांदी का 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.88 प्रतिशत बढ़कर 1,48,361 रुपए पर पहुंच गया है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोना 0.30 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,002.47 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.91 प्रतिशत की तेजी के साथ 48.395 डॉलर प्रति औंस पर थी।

