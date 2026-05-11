Gold Price Today : वैश्विक अस्थिरता से सोने और चांदी में सीमित दायरे में कारोबार

नई दिल्ली: वैश्विक अस्थिरता से सोना और चांदी की सोमवार को मिश्रित शुरुआत हुई। इस दौरान एक तरफ सोना लाल निशान और दूसरी चांदी हरे निशान में थी।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का 5 जून 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 1,52,530 रुपए के मुकाबले 43 रुपए की मामूली कमजोरी के साथ 1,52,487 रुपए पर खुला।

इसके बाद गिरावट बढ़ती चली गई और यह सुबह 10 बजे 630 रुपए या 0.41 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 1,51,900 रुपए था, जो कि अब तक के कारोबार का इंड्र-डे न्यूनतम स्तर भी था। वहीं, उच्चतम स्तर 1,54,434 रुपए था।

इसके उलट चांदी में तेजी देखी जा रही है। चांदी का 3 जुलाई 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 2,61,922 रुपए के मुकाबले 2,613 या एक प्रतिशत की तेजी के साथ 2,64,535 रुपए पर खुला।

खबर लिखे जाने तक यह 689 रुपए या 0.26 प्रतिशत की तेजी के साथ 2,62,611 रुपए पर थी।

अब तक के कारोबार में चांदी ने 2,62,003 रुपए का न्यूनतम स्तर और 2,64,922 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोना एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ 4,678 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.04 प्रतिशत की मामूली तेजी के साथ 80 डॉलर प्रति औंस पर थी।

वैश्विक अस्थिरता की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान का शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने पाकिस्तान के जरिए जो शांति प्रस्ताव भेजा उसमें युद्ध समाप्त करने, होर्मुज स्ट्रेट को खोलने और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की बात कही गई थी, लेकिन अमेरिका यूरेनियम को सौंपने जैसी मांगों पर अड़ा हुआ है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है।

वहीं, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने ईरानी प्रतिनिधियों के जवाब पढ़ा। यह मुझे पसंद नहीं आया है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

--आईएएनएस