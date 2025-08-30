अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

घरेलू और वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही आगे: प्रभात रंजन

Aug 30, 2025, 07:32 AM

मुंबई, 30 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

अर्थशास्त्री और चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रभात रंजन ने इस उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रही है और यह देश के आर्थिक विकास की मजबूत नींव को दर्शाता है।

प्रभात रंजन ने कहा, "भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। यदि हम 2014 से अब तक के सफर को देखें, तो यह स्पष्ट है कि भारत ने आर्थिक स्थिरता और विकास के मामले में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।"

उन्होंने कहा कि 2025 के अंत तक भारत का 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य मजबूती और स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है। यह उपलब्धि सरकार की नीतियों, विशेष रूप से खर्चों पर नियंत्रण और आर्थिक सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है।

प्रभात रंजन ने बताया कि मोदी सरकार के तीन कार्यकालों में कई कठिन और आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इनमें वित्तीय अनुशासन, बुनियादी ढांचे का विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना शामिल है।

उन्होंने कहा कि इन नीतियों ने न केवल घरेलू निवेश को प्रोत्साहित किया है, बल्कि वैश्विक निवेशकों का विश्वास भी जीता है। जीडीपी वृद्धि में इस तेजी का श्रेय मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में सुधारों को भी जाता है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार को समावेशी विकास पर ध्यान देना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे उद्यमों को भी इस आर्थिक उछाल का लाभ मिले। यदि हमारी गति बरकरार रहती है तो भारत अपने 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था न केवल स्थिर है, बल्कि यह वैश्विक मंच पर एक नई पहचान बना रही है।

--आईएएनएस

