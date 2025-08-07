घर में बनी थाली की कीमत में इस वर्ष जुलाई में 14 प्रतिशत की गिरावट हुई दर्ज

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। क्रिसिल के फूड प्लेट कॉस्ट मंथली इंडीकेटर के अनुसार, कमोडिटी की कीमतों में नरमी के बीच, इस वर्ष जुलाई में घर में बनी शाकाहारी और मांसाहारी थाली की कीमत पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में क्रमशः 14 प्रतिशत और 13 प्रतिशत कम हुई।

शाकाहारी थाली की कीमत में सालाना आधार पर गिरावट सब्जियोंकी कीमतों में भारी गिरावट के कारण हुई, जो एक उच्च आधार पर थी, जिसमें मुख्य रूप से टमाटर, प्याज और आलू शामिल थे।

टमाटर की कीमतें जुलाई में सालाना आधार पर 36 प्रतिशत गिरकर 66 रुपए प्रति किलोग्राम से 42 रुपए प्रति किलोग्राम हो गईं, जो एक उच्च आधार प्रभाव के कारण हुआ क्योंकि मौसमी कारणों से कीमतें आमतौर पर जुलाई/अगस्त के आसपास बढ़ जाती हैं।

आलू और प्याज की कीमतों में सालाना आधार पर क्रमशः 30 प्रतिशत और 36 प्रतिशत की गिरावट आई, जो एक उच्च आधार पर थी।

एक वर्ष पहले की समान अवधि में, आलू का उत्पादन झुलसा रोग और मौसम परिवर्तन के कारण 5-7 प्रतिशत कम हुआ, जिससे कीमतों में वृद्धि हुई।

प्याज के वार्षिक उत्पादन में 18-20 प्रतिशत की वृद्धि के कारण 2025 में कीमतों में गिरावट आई।

दालों की कीमतों में सालाना आधार पर 14 प्रतिशत की गिरावट आई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अधिक उत्पादन और स्टॉक स्तर के कारण हुई और चावल की लागत में 4 प्रतिशत की गिरावट आई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मांसाहारी थाली की लागत में गिरावट सब्जियों की कम कीमतों और ब्रॉयलर की कीमतों में अनुमानित 12 प्रतिशत की वार्षिक गिरावट के कारण हुई, जो इसकी लागत का लगभग 50 प्रतिशत है।

क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि, कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) में कमी के बावजूद, वनस्पति तेल की कीमतों में सालाना 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई क्योंकि कम बीसीडी का लाभ अभी तक ग्राहकों तक पूरी तरह से नहीं पहुंचा है।

इसके अलावा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर की कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत की वृद्धि ने थालियों की कुल लागत में गिरावट को सीमित कर दिया।

