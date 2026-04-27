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'घर लौट आओ, भारत को तुम्हारी प्रतिभा की जरूरत है', श्रीधर वेम्बु ने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों से की अपील

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 27, 2026, 12:11 PM

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। जोहो के मुख्य वैज्ञानिक और सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बु ने सोमवार को अमेरिका में रहने वाले भारतीयों से भारत लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि उन्हें वापस आकर भारत की तकनीकी क्षमता को बढ़ाने और देश के विकास में योगदान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि दुनिया भर में भारतीयों को जो सम्मान मिलता है, साथ ही देश की समृद्धि और सुरक्षा, यह सब भारत की तकनीकी क्षमता पर निर्भर करेगा।

वेम्बु ने एक्स पर “भारत के भाइयों और बहनों” को संबोधित करते हुए एक खुला पत्र पोस्ट किया। इसमें उन्होंने 37 साल पहले अमेरिका जाने के अपने अनुभव को याद किया, जब उनके पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास भारत से मिली अच्छी शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत थी।

उन्होंने कहा, “आपने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। अमेरिका हमारे लिए अच्छा रहा है। इसके लिए हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए, आभार जताना ही हमारा भारतीय तरीका है।”

हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि इस समय कई अमेरिकी लोगों का मानना है कि भारतीय अमेरिकी लोगों की नौकरियां “छीन लेते हैं” और अमेरिका में भारतीयों की सफलता को गलत तरीके से देखा जाता है।

वेंबू ने कहा कि अमेरिका में ऐसे विचार रखने वाले लोगों की संख्या शायद बहुमत में नहीं है, लेकिन वह बहुत कम भी नहीं है।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी राजनीति में भारतीय सिर्फ दर्शक की भूमिका में हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनके पास केवल “कट्टर दक्षिणपंथी” और “जागरूक वामपंथी” के बीच चुनने का विकल्प है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि इनमें से कोई भी पक्ष विदेशों में भारतीयों के सम्मान की गारंटी नहीं देता।

उन्होंने लिखा, “आपको लग सकता है कि अगला चुनाव इस समस्या को ठीक कर देगा, लेकिन आपकी पसंद ऐसे लोगों के बीच होगी जो हमारी भारतीय सभ्यता से नफरत करते हैं और ऐसे लोगों के बीच जो सभ्यता से ही नफरत करते हैं। यही ‘कट्टर दक्षिणपंथी’ बनाम ‘जागरूक वामपंथी’ की लड़ाई है।”

उन्होंने अमेरिका में सफलता पाने वाले लोगों से आग्रह किया कि वे भारत लौटकर अपनी तकनीकी दक्षता से देश के निर्माण में मदद करें। उन्होंने लिखा, “जैसे-जैसे हम भारत में यह दक्षता विकसित करेंगे, हमारी सभ्यतागत शक्ति स्वयं स्थापित होती जाएगी।”

पोस्ट में कहा गया, “अगर भारत गरीब बना रहता है, तो ‘वोक लेफ्ट’ हमें दया भाव से नैतिक उपदेश देगा और ‘हार्ड राइट’ तिरस्कार के साथ अलग तरह के नैतिक उपदेश देगा। हमें इन दोनों में से किसी को भी सम्मान नहीं मानना चाहिए।”

उन्होंने कहा, “हालांकि आपमें से कई लोगों के लिए इस बात पर विचार करना मुश्किल हो सकता है, फिर भी कृपया घर लौट आइए। भारत माता को आपकी प्रतिभा की आवश्यकता है। हमारी विशाल युवा आबादी को उस तकनीकी नेतृत्व की जरूरत है, जिसे आपने इन वर्षों में हासिल किया है, ताकि उन्हें समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाया जा सके। आइए, हम सब मिलकर इसे एक मिशनरी उत्साह के साथ पूरा करें।”

श्रीधर वेम्बु का यह पोस्ट ऐसे समय में आया जब एच-1बी वीज़ा प्रोग्राम, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए करती हैं, अमेरिकी प्रशासन की ओर से नए दबाव का सामना कर रहा था।

रिपब्लिकन सांसदों के एक समूह ने एक कानून प्रस्तावित किया है, जिसमें एच-1 बी कार्यक्रम को तीन साल के लिए निलंबित करने की मांग की गई है। उनका कहना है कि इस कार्यक्रम का दुरुपयोग करके अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन वाले विदेशी श्रमिकों को रखा जा रहा है।

--आईएएनएस

एसएचके/डीएससी

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