गौतमबुद्धनगर: नवरात्रि में वाहनों की बिक्री ने बनाए रिकॉर्ड, 6 हजार से अधिक वाहनों का हुआ पंजीकरण

नोएडा, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में नवरात्रि के अवसर पर वाहनों की बिक्री ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिले में 22 सितंबर से 30 सितंबर के बीच करीब 6 हजार वाहनों का पंजीकरण हो चुका है।

परिवहन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, इन नौ दिनों में 3,678 दोपहिया और 2,283 कारों का पंजीकरण हुआ। इसकी तुलना में, 22 अगस्त से 21 सितंबर तक पूरे महीने में कुल 8,196 वाहन पंजीकृत हुए थे, जो जीएसटी में कटौती से पहले के नौ दिनों के औसत पंजीकरण से तीन गुना अधिक है।

एआरटीओ प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि पिछले वर्ष नवरात्रि के दौरान कुल 5,021 वाहन बिके थे, जबकि इस बार बिक्री में 20 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

उन्होंने यह कहा कि वाहन बिक्री के बाद पंजीकरण की प्रक्रिया सात दिनों तक चलती है, इसलिए अभी आंकड़ों में और वृद्धि होने की संभावना है। विभाग का अनुमान है कि 8 अक्टूबर तक यह संख्या और बढ़ सकती है।

एआरटीओ ने कहा कि वाहन बाजार में इस भारी उत्साह का मुख्य कारण नवरात्र के दौरान जीएसटी में कमी और विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए त्योहारी ऑफर्स को माना जा रहा है, जिसका लाभ उठाने के लिए लोगों ने बड़ी संख्या में गाड़ियां खरीदी हैं।

एआरटीओ सियाराम ने कहा, "22 सितंबर से जब जीएसटी लागू हुआ, संयोग से उस दिन नवरात्रि भी थी। लगभग 10 दिनों में गौतमबुद्ध नगर जिले में लगभग 10,000 वाहन बिके हैं, जिनमें से आरटीओ के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 6,000 वाहनों का पंजीकरण हुआ। अगर इसकी तुलना जीएसटी से पहले वाले महीने से करें, तो पिछले महीने गौतमबुद्ध नगर में 8,000 वाहन बिके थे और लगभग 18,000 वाहनों का पंजीकरण हुआ था।"

उन्होंने कहा कि जीएसटी कम होने से वाहनों की बिक्री लगातार बढ़ रही है और लोग जीएसटी कम होने का फायदा उठा रहे हैं।

