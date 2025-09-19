ग्रेटर नोएडा पहुंचे सीएम योगी, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का लिया जायजा

ग्रेटर नोएडा, 19 सितंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का जायजा लिया।

यह विशाल आयोजन 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में होने जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थल का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की और अब तक हुई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सीएम योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आयोजन में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह ट्रेड शो प्रदेश की छवि और गौरव से जुड़ा है, इसलिए हर व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, वीआईपी मूवमेंट, प्रदर्शकों की सुविधाओं और आम जनता की भागीदारी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक्सपो मार्ट परिसर का मुआयना किया और प्रदर्शनी हॉल, पार्किंग एरिया, एंट्री-एग्जिट गेट्स, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य लॉजिस्टिक तैयारियों को भी परखा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मेहमानों और प्रदर्शकों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

गौरतलब है कि इस बार यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को करेंगे। इस अवसर पर देश-विदेश के कई नामी उद्योगपति, कारोबारी प्रतिनिधि और विदेशी मेहमान उपस्थित रहेंगे। इस बार रूस ट्रेड शो का पार्टनर देश है और करीब 2,500 से अधिक प्रदर्शक इसमें हिस्सा लेने वाले हैं।

यह आयोजन प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और निवेश के नए अवसरों को बढ़ावा देगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से शेष तैयारियां पूरी करने और लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया। बैठक में गौतमबुद्धनगर प्रशासन, पुलिस और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

