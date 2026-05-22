ग्रीनलाइन मोबिलिटी ने टाटा स्टील के साथ अपनी एलएनजी फ्लीट साझेदारी का किया विस्तार

मुंबई, 22 मई (आईएएनएस)। एस्सार ग्रुप की ग्रीन लॉजिस्टिक्स में अग्रणी कंपनी ग्रीनलाइन मोबिलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने ओडिशा में टाटा स्टील की मेरामांडाली प्लांट में एलएनजी-संचालित ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर टाटा स्टील के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत किया।

यह तैनाती भारत में कई परिचालन स्थलों पर लंबी दूरी की सड़क परिवहन व्यवस्था को कार्बन मुक्त करने के लिए संगठनों के बीच चल रहे सहयोग में एक और कदम है। यह पहल स्वच्छ ईंधन विकल्पों को तेजी से अपनाने और बड़े पैमाने पर माल ढुलाई कार्यों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साझा दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

ग्रीनलाइन वर्तमान में प्रमुख माल ढुलाई मार्गों पर 1,000 से अधिक एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) से चलने वाले ट्रकों का संचालन करती है, जो इस्पात, सीमेंट, खनन, एफएमसीजी और रसायन जैसे क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करते हैं। ग्रीनलाइन के बढ़ते बेड़े ने पहले ही 9 करोड़ किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर ली है, जिससे 24,000 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है।

देश में स्वच्छ माल ढुलाई को गति देने के अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के तहत, कंपनी 10,000 से अधिक एलएनजी और ईवी ट्रकों को तैनात करने की योजना बना रही है, जिन्हें 100 एलएनजी ईंधन भरने वाले स्टेशनों, ईवी चार्जिंग हब और बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क द्वारा समर्थित किया जाएगा, जिसका लक्ष्य प्रति वर्ष 10 लाख टन कार्बन उत्सर्जन को कम करना है।

इस तैनाती पर टिप्पणी करते हुए, ग्रीनलाइन मोबिलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड के सीईओ मधुर तनेजा ने कहा, “इस तैनाती के माध्यम से टाटा स्टील के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करने में हमें खुशी हो रही है। ईंधन पर निर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, भारत में लंबी दूरी की लॉजिस्टिक्स के लिए एलएनजी एक व्यावहारिक और व्यापक विकल्प के रूप में उभर रहा है। जैसे-जैसे अधिक उद्योग स्वच्छ परिवहन समाधानों को बड़े पैमाने पर अपनाएंगे, ग्रीन लॉजिस्टिक्स की ओर बदलाव में उल्लेखनीय तेजी आएगी।”

टाटा स्टील के सप्लाई चेन उपाध्यक्ष प्रभात कुमार ने कहा, “यह सब अकेले संभव नहीं है। अगर टाटा स्टील अपने वाहनों और लॉजिस्टिक्स को हरित बनाने का फैसला करता है, तो यह ग्रीनलाइन जैसे हमारे साझेदारों के समर्थन और समन्वय के बिना संभव नहीं होगा। मैं उनके योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।”

परिचालन की दृष्टि से, ग्रीनलाइन के एलएनजी-चालित ट्रक एक बार भरने पर 1,200 किमी तक और दोहरे टैंक के साथ 2,400 किमी तक की ड्राइविंग रेंज प्रदान करते हैं। परंपरागत डीजल ट्रकों की तुलना में, एलएनजी ट्रक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 40 प्रतिशत तक कम करते हैं, साथ ही सूक्ष्म कणों, एसओएक्स, एनओएक्स और कार्बन उत्सर्जन को भी काफी हद तक कम करते हैं।

--आईएएनएस

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