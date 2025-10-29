अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

'ग्रोकीपीडिया' को लेकर एलन मस्क का दावा, भविष्य में कई मामलों को लेकर विकिपीडिया से भी निकल जाएगा आगे

Oct 29, 2025, 11:50 AM

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। एलन मस्क ने बुधवार को एक एक्स हैंडल यूजर के जवाब में ग्रोकीपीडिया को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि 'ग्रोकीपीडिया' सटीकता के मामले में विकिपीडिया से भी आगे निकल जाएगा।

मस्क द्वारा संचालित एआई कंपनी एक्सएआई ने विकिपीडिया को टक्कर देने के लिए हाल ही में एक नया प्लेटफॉर्म ग्रोकीपीडिया लॉन्च किया है। ग्रोकीपीडिया एक एआई-पावर्ड एनसाइक्लोपीडिया है, जो कि लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे विकिपीडिया के राइवल के रूप में पेश किया गया है।

एक्स हैंडल ने ग्रोकीपीडिया को लेकर कहा था कि मुझे लगता है कि हम सब ग्रोकीपीडिया के भविष्य के महत्वपूर्ण प्रभावों को कम आंक रहे हैं।

यूजर ने लिखा, "मैं जितना इसके बारे में सोचता हूं, उतना ही हैरान होता हूं। यह केवल एक विकी वेबसाइट नहीं है।"

मस्क का ग्रोकीपीडिया को लेकर कहना है कि इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सभी तरह की जानकारियों का एक ओपन सोर्स और कलेक्शन बनाना है।

ग्रोकीपीडिया का 0.1 वर्जन लाइव हो चुका है और मस्क का दावा है कि इसका अगला यानी 1.0 वर्जन 10 गुना बेहतर होगा। हालांकि, उन्होंने 0.1 वर्जन को भी विकिपीडिया से बेहतर बताया है।

ग्रोकीपीडिया एक्सएआई के ग्रोक मॉडल पर काम करता है। यह यूजर्स के लिए जानकारियों को ऑटोमैटिकली जनरेट करता है। प्लेटफॉर्म फास्टर, फैक्चुअल और कम बायस्ड जानकारियों को देने का वादा करता है।

ग्रोकीपीडिया के इस्तेमाल की बात करें तो इसे ऑफिशियल वेबसाइट ग्रोकीपीडिया डॉट कॉम पर विजिट कर इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल प्लेटफॉर्म दावा करता है कि यूजर्स के लिए 885,279 आर्टिकल मौजूद हैं। आने वाले दिनों में कंपनी की ओर से इन आर्टिकल्स की संख्या को बढ़ाया जा सकता है।

ग्रोकीपीडिया वर्तमान में केवल वेब ब्राउजर के जरिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। भविष्य में यूजर्स के लिए इस एआई-पावर्ड एनसाइक्लोपीडिया को लेकर एंड्रॉइड और आईओएस यूजर्स के लिए मोबाइल ऐप लाया जा सकता है।

--आईएएनएस

एसकेटी/

